El investigador y docente Alejandro Matías Fracaroli fue encontrado muerto este domingo en la ciudad de Karlsruhe, Alemania, donde estaba desaparecido desde hacía seis días, tras haber llegado meses atrás para participar de un viaje de trabajo e investigación. Además de una tragedia personal, su fallecimiento es considerado una enorme pérdida para la ciencia argentina por su carrera.

Según un comunicado difundido por Canal 26, el cuerpo del químico oriundo de Córdoba fue hallado en una zona boscosa, dentro de un arroyo, a las 12.15 hora local. Las circunstancias de su muerte se encuentran bajo investigación y, aunque existen diversas hipótesis, la principal teoría apunta a un accidente.

Hallaron muerto en un arroyo al investigador cordobés del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Fracaroli, de 44 años, era conocido por su trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde integra el departamento de Química Orgánica. Allí combinaba la investigación con la docencia, ya que era profesor asistente desde 2016 y se había consolidado como uno de los referentes del departamento.

Asociado al Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC), formaba parte del panel del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), especializado en Desarrollo de Nuevos Materiales con estudios en química reticular y nanotecnología, uno de los campos más avanzados y con mayor potencial a nivel global.

De hecho, por su experiencia en telas nanoscópicas (tejidos que modificados con nanotecnología para mejorar sus propiedades) con aplicaciones industriales, había llegado a Alemania el pasado 26 de agosto para realizar una pasantía de gran importancia para su carrera en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT, por sus siglas en alemán).

El instituto se creó en 2009 cuando la Universidad de Karlsruhe se fusionó con el Centro de Investigación de esa misma ciudad y es una de las universidades europeas líderes en ingeniería y ciencias naturales. La estadía del científico argentino estaba prevista en ese lugar hasta fin de año.

“Durante mis más de diez años de experiencia en laboratorios de investigación, he adquirido habilidades en síntesis orgánica y organometálica (en solución y en fase sólida), así como también he adquirido habilidades en las técnicas de purificación, caracterización y estudio de propiedades fisicoquímicas”, expresaba su descripción en Linkedin.

Además, según esa red social, también había trabajado en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, y en el Centro Internacional de Nanoarquitectura de Materiales (MANA) de Japón.

Cómo murió el científico argentino

De acuerdo a un comunicadon difundido por la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, Fracaroli estaba desaparecido en la localidad alemana desde el lunes 13 de octubre. Aquella jornada, se lo había visto por última vez en el campus universitario donde trabajaba y tomó un colectivo desde ese predio hasta el área urbana. Poco después, su paradero se volvió desconocido.

Ese día había mantenido una videollamada con su pareja, Gabriela Furtan, pero después de las 19 horas (local) su teléfono se apagó y nadie pudo comunicarse con él a partir de ese momento. Esto activó las alarmas y dio inicio a un operativo de búsqueda que se extendió durante varios días.

Finalmente, su cuerpo de Fracaroli fue hallado en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo, de acuerdo al parte difundido por la Policía Alemana. Allí, se señaló como hipótesis principal un accidente, ya que el científico habría caído por causas aún no fueron determinadas y se habría ahogado, en circunstancias que por ahora son materia de investigación.

FP/fl