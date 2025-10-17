La UPC llega a Villa Carlos Paz: construirán una sede con orientación en turismo y tecnología

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) oficializó la creación de una nueva sede regional en Villa Carlos Paz, que ofrecerá carreras vinculadas a la actividad turística y otras áreas estratégicas para el desarrollo de la región. Será la primera universidad pública con sede propia en la ciudad del departamento Punilla.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora, quien destacó el carácter histórico de la iniciativa: "Es una bisagra en la historia de Carlos Paz", señaló durante el acto de presentación. Esta será la sede número 15 que se inaugura en el marco del programa UPC Federal, orientado a ampliar la presencia de la institución en el territorio provincial.

Llaryora también confirmó la construcción de un nuevo edificio para el funcionamiento de la sede y anunció el traspaso del Instituto Superior Arturo Umberto Illia —la principal institución de educación estatal de la ciudad— a la órbita de la UPC. El instituto concentra actualmente la mayor cantidad de estudiantes locales.

La oferta académica mantiene un perfil vinculado al turismo, con carreras como Guía de Trekking y Guía de Montaña, además de tecnicaturas en Desarrollo de Software, Enfermería y Diseño de Espacios, entre otras.

Según estudios provinciales, en la zona de influencia —que comprende Villa Carlos Paz, Cosquín y localidades cercanas— residen más de 221 mil personas, de las cuales unas 23 mil jóvenes están en condiciones de iniciar estudios universitarios. Hasta el momento, la oferta educativa en la región se concentra principalmente en instituciones privadas.

La incorporación del Instituto Illia a la estructura de la UPC implicará además la titularización del plantel docente, una medida que busca garantizar estabilidad laboral y fortalecer la calidad educativa.

"Estamos en presencia de los días más importantes de las últimas décadas de la ciudad. En todo sentido, en la vida, en nuestra formación, en el trabajo, en la historia y el futuro de Carlos Paz", expresó el intendente Esteban Avilés durante el acto.