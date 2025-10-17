Desesperada búsqueda de investigador cordobés del Conicet en Alemania

Continúa la búsqueda del científico cordobés Alejandro Matías Fracaroli, de 44 años, quien está desaparecido desde el lunes en Alemania.

Fracaroli, que es investigador del Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), había llegado en septiembre a la ciudad alemana de Karlsruhe para realizar una investigación en el área de Química.

La búsqueda del científico cordobés

“Lamentablemente hasta anoche no hubo novedades. Los días y las horas pasan. Y la familia, toda la gente conocida y sus compañeros de trabajo, cada vez más preocupados. Se qué hoy en un par de horas está llegando a Alemania su hermano”, explicó Mónica Balzarini, directora del Conicet Córdoba.

“La familia ha trabajado muy rápidamente activando la búsqueda, y también el Conicet. El presidente del Conicet se ha comunicado con la embajadora Argentina en Alemania. Estamos todos tratando de encontrar una respuesta”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Él había viajado por tres meses por unas investigaciones en nanotecnología en este instituto muy prestigioso que trabaja materiales nanoscópicos”, precisó.

Preocupación

“La Policía local ha revisado comisarías y hospitales en el entorno, y no ha encontrada nada”, detalló Balzarini.

Además señaló que Fracaroli "es una persona inteligente, con experiencia, que ha estado en otros países". "Se descarta la hipótesis de que se haya perdido. A no ser que haya sufrido un accidente y que no esté full, completamente consciente", indicó.

"Nosotros sabemos que ha estado ahí hasta el lunes 13 de octubre y que el lunes sus nuevos compañeros de este instituto lo vieron en los alrededores, presumiblemente por tomar el colectivo. Luego ya nadie más lo vio. Al otro día no llegó. Y dieron aviso a las autoridades del instituto", finalizó.

Los números habilitados para aportar datos son +34 634 64 10 75 y +49 155 6058 7656 (este último para quienes hablen alemán o inglés), según publicó Cadena 3.