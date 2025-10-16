Jesús María ofrece mamografías gratuitas en octubre: cómo acceder y dónde sacar turno

En el marco del Mes Rosa, la Municipalidad de Jesús María lanzó una campaña integral para acompañar a las mujeres en la detección temprana del cáncer de mama y fomentar hábitos de vida saludables. La propuesta combina controles gratuitos, actividades deportivas y espacios de encuentro en los barrios.

Requisitos y dónde anotarse

Durante todo octubre se entregarán turnos priorizados para mamografías gratuitas, dirigidas a mujeres mayores de 40 años que no estén embarazadas ni amamantando, y que no tengan diagnóstico previo de cáncer de mama.

La inscripción puede hacerse de manera online a través del formulario bit.ly/MamografíasGratuitas o acercándose a cualquiera de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales.

Pero la campaña no se limita al diagnóstico: también busca instalar la conversación sobre el autocuidado y la salud integral. Por eso, a lo largo del mes habrá charlas abiertas en los CAPS, con profesionales de salud que brindarán información sobre prevención, alimentación y bienestar emocional.

Cronograma de charlas en los CAPS:

- Miércoles 22: CAPS Latinoamérica – 15:00 h

- Viernes 24: CAPS Sierras y Parques – 12:00 h

- Lunes 27: CAPS Costanera – 15:00 h

- Jueves 30: CAPS Florida – 9:30 h

Además, el mensaje de prevención estará presente en la Maratón Jesús María, el 1 de noviembre, bajo el lema "Luchamos con vos".

Con esta iniciativa, la ciudad busca acercar la salud a la comunidad y reforzar la importancia de los controles periódicos, una práctica que puede marcar la diferencia en la detección temprana del cáncer de mama.