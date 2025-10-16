Bariloche: fuerte rechazo a un estudiante cordobés que se disfrazó de "mujer violada" en el viaje de egresados

Un estudiante de una escuela de la ciudad cordobesa de Bell Ville se disfrazó de “mujer violada” durante el viaje de egresados en Bariloche.

La imagen, que se difundió en un video publicado en Instagram, muestra al alumno con un vestido roto y con su cuerpo pintado con manchas de color rojo simulando sangre. Además en la espalda tiene escrita la palabra “violada”.

El adolescente cursa sus estudios en la escuela IPET 267 de la ciudad de Bell Ville, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba.

El video que se viralizó en Instagram provocó la indignación y el repudio en la comunidad educativa y en las redes sociales.

“Pedimos disculpas”

"Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Al mismo tiempo, queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados”, expresaron en un comunicado algunos compañeros del estudiante.

“Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas", agregaron en el texto publicado por Cadena 3.

Repudio del otro curso de estudiantes

"Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones de un grupo de compañeros que se encuentra en la localidad de Bariloche, realizando el viaje de estudio”, inicia el otro comunicado.

“Primeramente, comunicarle a la sociedad que nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes conocidas por todos y que no sólo son indignantes en todos los sentidos, sino que el comunicado posterior también deslinda responsabilidad y entendemos que es insuficiente para justificar la violencia", añade el documento.

"Esto no es una 'cosa de adolescentes'. La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes", expresan los jóvenes en otra parte del texto.

“No fuimos a Bariloche”

"Estamos siendo presos de violentos ataques por las redes y muchos de nosotros no solo no fuimos parte de eso sino que, no fuimos a Bariloche”, remarcaron.

Por último señalaron que “la promo 25 no son un grupo de estudiantes irresponsables que dejaron nuevamente a nuestra escuela expuesta a la mirada social que nos condena".