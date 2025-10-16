Incendios en Córdoba: contuvieron el fuego en el Parque Nacional Quebrada del Condorito

La secretaría de Gestión de Riesgo de la Provincia informó que el incendio forestal en la zona del Parque Nacional Quebrada del Condorito quedó esta madrugada contenido, sin actividad en el perímetro.



“Se logró controlar el sector oeste y un frente que había cobrado intensidad durante la tarde de ayer, avanzando en dirección a la ruta provincial 34 (Camino de las Altas Cumbres)”, indica un comunicado oficial.



“Dado que el perímetro es muy extenso y permanecen numerosos puntos calientes e inestables y puede haber reinicios, durante la jornada del jueves continuará el operativo con la misma cantidad de efectivos y medios aéreos”, precisa el documento.

La contención del incendio estuvo a cargo del personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, ETAC, y Bomberos Voluntarios con la Administración de Parques Nacionales, y con el apoyo aéreo de aviones hidrantes de la Provincia y del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Riesgo extremo de incendios

El organismo recalcó que “continúa en todo el territorio provincial alerta EXTREMA por riesgo de incendios forestales, ya que se prevén condiciones climáticas de temperaturas elevadas y bajos niveles relativos de humedad”.

Dónde llamar

En caso de visibilizar columnas de humo y/o fuego, se solicita a la población comunicarse de manera inmediata a los siguientes contactos:



0-800-888-38346 (FUEGO) - CALL CENTER DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD (CON GUARDIA 24 HS)



100 - BOMBEROS VOLUNTARIOS



911 - POLICÍA DE CÓRDOBA

JMP