El acusado doble femicida Pablo Laurta tendrá un trato carcelario similar al del múltiple asesino Roberto Carmona

Ya se encuentra en territorio provincial la cápsula de la Policía de Córdoba que traslada a nuestra ciudad a Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y del crimen del chofer Martín Palacio perpetrado en Concordia.

Su alojamiento carcelario será similar al del múltiple asesino Roberto Carmona. Ambos estarán en la misma cárcel, en Cruz del Eje, en el módulo de máxima seguridad. Laurta no tendrá contacto con ningún otro detenido, estará absolutamente aislado para garantizar su seguridad y la del resto de los presos.

Trámites antes del traslado

A media mañana de este lunes habrá una conferencia de prensa de las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba para dar detalles del derrotero de Laurta.

En la Jefatura de Policía lo notificarán de la detención y le pedirán que proponga abogado. Si no tiene defensor, se le asignará un asesor letrado del Poder Judicial. Le harán el fichaje, fotografía, intervendrán Medicina Legal y luego los trámites seguirán en la UCA donde lo recibirá formalmente el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).

Los trámites administrativos no insumirán demasiado tiempo. De inmediato, el cuerpo especial del SPC, GOTP (Grupo de Operaciones Tácticas Penitenciarias) se encargará del traslado hacia la cárcel de Cruz del Eje.

En el transcurso de la próxima semana el fiscal de Violencia de Género, Gerardo Reyes, le tomará declaración por videoconferencia. Así se evitará un nuevo traslado a esta Capital.

Un plan que logró frustrarse a tiempo.

Pablo Laurta fue apresado en un hotel de Gualeguaychú el domingo 12 de octubre, a horas de que se constató que había asesinado a sangre fría a Luna y Mariel, su expareja y su exsuegra.

A esa altura se desconocía el paradero del remisero Martín Palacio que él contrató para llevarlo desde Entre Ríos a Córdoba donde concretó el doble femicidio. Días más tardes se comprobó que lo había asesinado y seccionado su cuerpo que dispersó en diferentes lugares de la geografía entrerriana.

Por las intervenciones telefónicas se sabía que, después de perpetrar el doble femicidio, viajó a Gualeguaychú y contrató un auto para viajar a Puerto Yeruá, cruzar el río Uruguay en una barca o kayak hasta Salto, Uruguay. Allí fue encontrado un vehículo de su propiedad que dejó entre yuyales para continuar la huida.

El objetivo de Laurta, tras perpetrar el doble femicidio de su expareja y exsuegra, era sacar de Argentina a su hijo. El pequeño cumplió seis años el martes 14 de octubre. La detención en Gualeguaychú frustro la última etapa del plan.

El niño está en Córdoba desde la semana pasada a cargo de Senaf.