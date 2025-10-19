Córdoba, el Conurbano y Rosario serán las próximas escalas de Milei para el cierre de campaña oficialista

En la última semana previa a las elecciones de medio término que se realizarán el domingo 26 de octubre, el presidente Javier Milei continuará al frente de la campaña del oficialismo por distintos puntos del país tratando de apuntalar a sus candidatos. Con un escenario que augura números parejos a nivel nacional con Fuerza Patria y con otras alianzas que representan al peronismo en diversas provincias, el líder libertario estará este martes 22 en Córdoba, luego visitará una localidad del Gran Buenos Aires que aún no está determinada y cerrará con un acto en Rosario, el jueves.

La primera escala de la semana se producirá en territorio cordobés donde le fue muy bien en el balotaje en 2023 pero ahora su fuerza, La Libertad Avanza, tendrá representación propia a través del empresario Gonzalo Roca, quien es un outsider de la política, poco conocido para el electorado cordobés y quien encabeza la lista de aspirantes para convertirse en diputados nacionales. Allí aparece como su principal adversario el peronismo provincial a través de Provincias Unidas, con la conducción del exgobernador Juan Schiaretti. Y también talla la figura de Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba.

Roca es un joven libertario que responde al espacio que coordina a nivel nacional Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El siguiente acto se desarrollará el miércoles 23, probablemente en el partido de Ezeiza, un municipio que pertenece a la Tercera Sección electoral bonaerense, que aportará una buena cantidad de sufragios en los próximos comicios. En ese distrito gobierna Gastón Granados, uno de los caciques del Conurbano bonaerense.

En las elecciones desdobladas que se hicieron el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires el predominio peronista se hizo notar allí con la victoria de Fuerza Patrica sobre La Libertad Avanza con el 53,9% de los votos contra el 28,5%.

Para el cierre quedará la ciudad de Rosario. En la provincia de Santa Fe se pronostica que el resultado será muy repartido, por eso entre las huestes libertarias quieren reforzar a sus candidatos. El primer mandatario ya estuvo con un paso breve por la capital santafesina cuando también visitó Entre Ríos hace un par de semanas.

Quien lidera la lista de diputados nacionales en Santa Fe es Agustín Pellegrini. Las encuestas anticipan un “empate técnico” con la lista peronista que integran Caren Tepp y Agustín Rossi.

Milei protagonizará un acto en Parque España, a orillas del Río Paraná, a las 19, donde pronunciará su discurso final rumbo a los comicios que determinarán fuertes cambios en la composición del Congreso Nacional.

A través de las redes sociales, desde el partido anticiparon la actividad con un breve mensaje: “Los esperamos el jueves 23 de octubre en Rosario!!! La Libertad Avanza y Argentina retrocede”.