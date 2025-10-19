Milei saludó a las madres argentinas y destacó su rol como “pilar insustituible de la familia”

El presidente Javier Milei envió este domingo un saludo a todas las madres del país con motivo del Día de la Madre. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió una viñeta del dibujante Nik, creador del personaje Gaturro, en la que se resalta la figura materna presente en las distintas etapas de la vida.

Gobernabilidad o default: Javier Milei enfrenta el ultimátum político

En su publicación, Milei escribió “FELIZ DÍA DE LA MADRE” y acompañó el mensaje con una ilustración alusiva al amor y la presencia constante de las madres. El saludo se difundió rápidamente en la red social X y fue replicado por distintos usuarios, funcionarios y medios nacionales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El mensaje generó una amplia repercusión en redes sociales. Algunos usuarios destacaron el tono afectivo del saludo y la referencia al rol materno dentro de la familia. Otros, en cambio, cuestionaron la falta de medidas concretas de apoyo a las madres en el contexto económico actual.

El uso de una viñeta de Gaturro se enmarca en la estrategia comunicacional del Gobierno, que prioriza mensajes breves, visuales y con fuerte presencia en redes. Nik, autor del dibujo, ha mostrado afinidad con la gestión libertaria y suele acompañar los mensajes oficiales con ilustraciones humorísticas o simbólicas.

Javier Milei en Tucumán: "El 26 de octubre elegimos entre civilización y barbarie"

El saludo también refuerza la línea discursiva del Ejecutivo, que apela a valores tradicionales vinculados con la familia y la educación. La expresión “pilar insustituible” ya había sido utilizada en otras publicaciones institucionales durante fechas conmemorativas, lo que marca una continuidad en el discurso presidencial.

De manera paralela, la Casa Rosada publicó un mensaje oficial en el que definió a las madres como “el pilar insustituible de la familia” y quienes transmiten los valores que hacen grande a la Nación. “La Casa Rosada les desea un muy feliz día a todas las madres argentinas”, concluye el texto institucional que acompañó una imagen alusiva al festejo.

LV / EM