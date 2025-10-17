"Milei cerró el Banco Central": la advertencia de un economista cordobés tras intervención del Tesoro de EE.UU.

El economista cordobés Diego Dequino advirtió sobre una situación inédita en la política monetaria argentina. El analista de mercados y especialista en temas económicos afirmó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) está siendo desplazado de sus funciones tradicionales sin que exista un anuncio formal al respecto.

"Técnicamente, nuestro Banco Central se quedó sin funciones. Milei está cerrando el Banco Central sin que nos demos cuenta", señaló Dequino en declaraciones en el programa FORUM que se emite por la señal de Carlos Paz Televisión.

El especialista fundamentó su diagnóstico en tres elementos clave que demuestran cómo el BCRA perdió el control de sus instrumentos básicos. En primer lugar, destacó que el tipo de cambio ahora lo fija el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, mediante intervenciones directas en el mercado cambiario argentino.

El Tesoro estadounidense confirmó en las últimas jornadas que intervino comprando pesos en el mercado local, operando tanto en el "Blue Chip Swap" como en el mercado al contado, en una medida sin precedentes para respaldar al gobierno de Javier Milei a días de las elecciones legislativas.

"El valor de nuestra moneda lo fija el ministro de Economía de Estados Unidos desde aquel país y por Twitter, interviniendo en nuestro mercado", describió Dequino sobre esta dinámica inusual.

Tesoro desplaza al Banco Central

El segundo argumento del economista apunta a la tasa de interés, que tampoco es definida por el BCRA sino por el Tesoro argentino. Esto ocurre mediante el permanente refinanciamiento de aproximadamente 60 billones de pesos en instrumentos de cortísimo plazo.

Dequino también recordó que el Banco Central cerró la ventanilla de liquidez a mediados de 2024, cuando desactivó las Lefis (Letras Fiscales de Liquidez). "A partir de ese momento, esa función la pasó a tener el Tesoro, pero no como Banco Central, sino como un Tesoro", explicó.

La cantidad de dinero circulante, el tercer elemento clave de la política monetaria, quedó establecida por instrucción presidencial mediante el compromiso de "emisión cero".

Regulador bancario en riesgo

El análisis de Dequino plantea una paradoja respecto al discurso oficial. Mientras que durante la campaña electoral Milei prometió cerrar el BCRA en el marco de un plan de dolarización, el economista sostiene que el vaciamiento de funciones ocurre por otra vía.

"Hay un contrasentido muy fuerte. El Banco Central tiene dos funciones: la cantidad de pesos y el precio de nuestra moneda, y la otra es regulador bancario", advirtió Dequino. "Cuando Milei decía de cerrar el Banco Central, lo decía en la idea de la dolarización, lo decía en la idea de que no iba a emitir más, pero no lo decía en la idea de cerrar el regulador bancario que todos los países tienen que tener".

Las declaraciones del economista se producen en un contexto de alta volatilidad financiera. Milei anunció que el Banco Central no comprará divisas hasta que el tipo de cambio unificado toque los 1.000 pesos, tras la implementación de un sistema de bandas cambiarias.

Estados Unidos confirmó un acuerdo de swap cambiario por 20.000 millones de dólares con el Banco Central argentino, cifra que podría duplicarse hasta los 40.000 millones según recientes anuncios del secretario Bessent.

Para Dequino, esta situación configura un escenario sin precedentes: "Estamos entrando en una dinámica que es realmente novedosa, porque el emisor de los dólares está participando en nuestro mercado".

"Vietnam financiero" para el Tesoro estadounidense

El economista también advirtió sobre los riesgos de esta estrategia. " Esto puede ser una especie de Vietnam financiero para el tesoro americano si los argentinos deciden hacerle una corrida al peso a favor del dólar: lo que van a hacer es desprenderse de todos los activos líquidos y no tan líquidos para ir a dólar", alertó.

Según sus cálculos, los depósitos totales del sistema bancario superan los 120 billones de pesos, equivalentes a unos 80.000 millones de dólares al tipo de cambio actual. A esto se suma el histórico comportamiento de ahorro en dólares de los argentinos, que podría amplificar la demanda.