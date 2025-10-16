Plazos fijos en pesos: la tasa de interés llega hasta el 54% en bancos

Algunos bancos digitales están ofreciendo intereses de hasta 54% de Tasa Nominal Anual (TNA) en sus plazos fijos, los valores fueron publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) este jueves 16 de octubre.

De acuerdo con información oficial del BCRA, las entidades que marcaron este nuevo techo son el Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., Banco Voii S.A., Banco Meridian S.A., Banco Cmf S.A. y Banco Bica S.A.

Cuánto gano con 1 millón de pesos en un plazo fijo a 30 días con las nuevas tasas de interés

Con esta actualización ampliaron la brecha con las firmas que nuclean el mayor volumen de depósitos, cuyo promedio está por debajo del 45% de TNA. De hecho, la única entidad que ofrece ese rendimiento es el Banco Macro S.A., mientras que el que menos ofrece es el Banco Santander Argentina S.A. con un 37%.

Marcando de esta manera una diferencia importante entre los bancos con mayor cantidad de depósitos y los regionales, volviéndose estos últimos una opción interesante para los ahorristas.

Cuáles son las mejores ofertas de tasas de interés para no clientes

Entre los bancos regionales, digitales y entidades medianas que buscan atraer la atención de aquellos ahorristas que prefieren opciones sin la necesidad de abrirse cuentas nuevas, se encuentra un amplio abanico de ofertas:

- Banco Bica S.A.: 54% Anual.

- Banco Meridian S.A.: 54% Anual.

- Banco Voii S.A.: 54% Anual.

- Banco Cmf S.A.: 54% Anual.

- Reba Compañia Financiera S.A.: 50% Anual.

- Banco De Comercio S.A.: 50% Anual.

- Banco Mariva S.A.: 50% Anual.

- Banco Hipotecario S.A.: 49% Anual.

- Banco Del Sol S.A.: 48% Anual.

Cuánto hay que invertir en plazo fijo para vivir de los intereses

- Banco De La Provincia De Cordoba S.A.: 46,5% Anual.

- Banco Del Chubut S.A.: 45% Anual.

- Bibank S.A.: 45% Anual.

- Banco De Corrientes S.A.: 44,5% Anual.

- Banco Comafi S.A.: 43% Anual.

- Banco Dino S.A.: 42% Anual.

- Banco Provincia De Tierra Del Fuego: 41% Anual.

- Banco Julio S.A.: 37% Anual.

- Banco Masventas S.A.: 35% Anual.

- Banco De Formosa S.A.: 30% Anual.

La brecha con los grandes bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó en su sitio web que esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen las principales entidades bancarias, considerando depósitos en plazo fijo tradicionales:

- Banco De La Nacion Argentina: 42% Anual

- Banco Santander Argentina S.A.: 37% Anual

- Banco De Galicia Y Buenos Aires S.A.: 41% Anual

- Banco De La Provincia De Buenos Aires: 39% Anual

Economista advierte sobre escalada de tasas de interés y presión cambiaria en Argentina

- Banco Bbva Argentina S.A.: 42% Anual

- Banco Macro S.A.: 45% Anual

- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 39% Anual

- Industrial And Commercial Bank Of China (Argentina) S.A.U.: 42,4% Anual

- Banco De La Ciudad De Buenos Aires: 38% Anual

¿Cauciones o plazos fijos?

La tasa de las cauciones bursátiles a un día —(es como un plazo fijo, pero de la bolsa)— saltó al 100% nominal anual, algo inusual incluso en Argentina.

En esta linea, Perfil consultó a la asesora especialista en finanzas e inversiones María Laura Acosta, quien opinó que "este nivel tan alto no significa una ganancia extraordinaria real, sino que muestra falta de pesos en el sistema financiero y nerviosismo previo a las elecciones. Los bancos y operadores se ven obligados a pagar más para conseguir pesos".

Acosta agregó además que "en comparación, los plazos fijos tradicionales siguen pagando entre 30% y 50% anual, pero son menos flexibles: tenes que dejar el dinero al menos 30 días". A continuación detalló que “las cauciones al 100% son una señal de alerta más que una oportunidad. Indican tensión y desconfianza en el mercado”, indicó la asesora.

La UIA advirtió sobre el impacto de la suba de las tasas de interés en la actividad económica

Por último, Acosta detalló algunas opciones que recomienda para operar en pesos:

1 - Parte en instrumentos de muy corto plazo: Fondos money market o similares, con plazos de 1 a 7 días, para capturar tasas pero conservar liquidez.

2 - Activos ligados a la inflación (CER) o dólar (dollar-linked, bonos ajustados): Estos instrumentos ayudan a que el capital no se destruya si sube la inflación o el dólar. Por ejemplo, las Lecap S12S5 por su tasa real positiva

3 - Fondos comunes de inversión (FCI) diversificado: Que mezclen bonos, letras y acciones con distintos plazos. Permiten exponer con menor carga de análisis individual.

4 - Cobertura: Destinar otra parte a activos que ajustan por inflación o por dólar (bonos CER, dollar-linked o CEDEARs), para no perder poder de compra si el peso se devalúa.

5 - Tener liquidez disponible para reaccionar: Siempre dejar un porcentaje “para moverse” si aparece una oportunidad

"De cara a las elecciones, la recomendación es diversificar: No se trata de buscar la tasa más alta, sino de proteger el capital y tener liquidez para reaccionar ante cualquier cambio político o económico", declaró la especialista en finanzas e inversiones.

GZ / lr