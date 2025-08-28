Cuenta DNI subió su tasa de interés para plazo fijo al 52%

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, aumentó la tasa de interés de su plazo fijo de 48% a 52% anual, una de las más altas del sistema y que se posiciona muy por encima de la inflación proyectada.

La tasa nominal anual (TNA) del 52% que ofrece la aplicación del banco bonaerense se traduce en un rendimiento mensual del 4,27%.

Esta cifra casi triplica la última medición oficial de inflación, que fue del 1,9% en julio, y duplica la proyección del mercado para todo el año, que se ubica en un 27,3% anual.

La expectativa de inflación se aceleró en agosto y proyectan 39,6% en los próximos 12 meses

A modo de ejemplo, una persona que invierta $1.000.000 a 30 días obtendrá una ganancia de $42.739,73.

Cómo hacer un plazo fijo en Cuenta DNI

La posibilidad de realizar un plazo fijo está disponible para todas las personas usuarias de la app, incluso jóvenes desde los 13 años.

La opción para constituir plazos fijos está disponible en la pantalla principal de la app, en el mismo espacio donde antes se encontraba el botón de Recargar transporte, ahora integrado con Recargar celular, lo que garantiza una experiencia de uso intuitiva.

La inversión mínima es de $1.000 y se puede optar por plazos de 30, 60 y 90 días. Un detalle importante es que los depósitos no se renuevan automáticamente, lo que le brinda al usuario un mayor control sobre su dinero.

"Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos acercando una opción de inversión segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria", destacó Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.

A solo tres semanas del lanzamiento de esta posibilidad de inversión, más de 60.000 personas utilizaron la aplicación para invertir un total de $150.000 millones.

Desde el Banco Provincia destacaron que el 40% de quienes utilizaron la nueva funcionalidad son clientes/as vinculados con el Banco exclusivamente a través de Cuenta DNI, sin cobrar su sueldo ni tener productos contratados previamente.

Alrededor del 70% de quienes realizaron depósitos no tenían ningún plazo fijo vigente, es decir que no utilizaban previamente ese instrumento de ahorro, indicaron desde el banco oficial.

LM / Gi