El importante aviso de Cuenta DNI a los usuarios que quieren utilizar los descuentos de agosto 2025

El Banco Provincia anunció a sus clientes que son usuarios de la aplicación Cuenta DNI, cuáles son los descuentos que se mantienen vigentes en agosto de 2025 en locales de cercanía como carnicerías, almacenes, granjas y pescaderías. En este marco, desde la entidad bancaria precisaron que el próximo sábado se ofrecerá por última vez en el mes un reintegro del 35%.

La billetera virtual señaló que a uno de sus descuentos le queda sólo un día de vigencia en lo que resta del mes. ¿Cuál es y cómo aprovecharlo?

Los bonaerenses que utilicen Cuenta DNI serán beneficiarios de una compensación del 35% para consumos en carnicerías, granjas y pescaderías. Además, se precisó que la promoción incluye un topo de reintegro de 6 mil pesos por persona, que equivale a un monto total de $17 mil.

Sólo aplicará para pagos que se realicen con el dinero en cuenta que se tenga en la aplicación móvil.

Como dato no menor, Banco Provincia aclaró que “sólo será válido para quienes no registren atraso en el pago de sus obligaciones con el banco”.



¿Cuánto se puede ahorrar ese día con Cuenta DNI?

Si se aprovecha el tope de $6.000, se pueden gastar hasta aproximadamente $17.000 en carnes y recuperar el máximo permitido (35% de descuento).

- Compra de $15.000 → reintegro de $5.250

- Compra de $17.200 → reintegro de $6.020 (el máximo permitido que se acredita)

Cómo funciona el pago y dónde consultar comercios

- Medios válidos: pago con QR, Clave DNI o link de pago desde la app Cuenta DNI

- Aplica solo en comercios adheridos de carne, granja y pescadería

- Se recomienda buscar el comercio antes en la sección “Beneficios” o "Comercios cercanos" de la app

- Comercios de cercanía:20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

- Ferias y mercados:40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

- Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

- Garrafas:40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

- Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas

