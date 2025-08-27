Competencia de tasas: cuánto paga cada banco por los plazos fijos en pesos y en dólares

El dólar vuelve a ocupar un lugar central en la economía argentina y condiciona las decisiones de ahorro e inversión de quienes logran "guardar" algo de su ingreso en el mes. Los bancos han comenzado una "guerra de tasas" en la búsqueda por captar clientes y ya pagan tasas en pesos para los plazos fijos que superan el 50% anual.

Frente a una cotización del dólar que ronda los $1.350 y una proyección a $1.400 hacia fin de año, el Gobierno de Javier Milei busca contener la volatilidad cambiaria mientras crece la demanda de alternativas en moneda dura.

Cómo sigue el mercado tras el subibaja de las últimas ruedas y los desafíos del riesgo país

La estrategia oficial se concentra en absorber pesos del mercado para moderar la inflación y reducir la presión sobre las reservas, aunque los contratos a futuro muestran expectativas de devaluación. Con la campaña electoral en marcha, el Gobierno apuesta a que las divisas que salen por cuenta corriente retornen en forma de inversión privada, a la espera de señales más claras tras las elecciones legislativas.

Plazos fijos en pesos: las tasas más atractivas para el ahorrista

En este escenario de alta volatilidad cambiaria, los plazos fijos en pesos a corto plazo se presentan como una alternativa segura para quienes buscan preservar y rentabilizar sus ahorros sin exponerse al riesgo del dólar.

La comparación de tasas de los principales bancos muestra rendimientos que pueden ofrecer retornos inmediatos y líquidos en 30 días, permitiendo a los ahorristas mantener control sobre sus fondos mientras evalúan otras oportunidades.

La facilidad del plazo fijo

Muchos analistas discuten que el plazo fijo no es la mejor opción para hacer rendir hoy los pesos, en especial cuando aparecen herramientas con mayor interés. Sin embargo, sigue siendo una de las opciones más buscadas porque constituir un plazo fijo es sencillo. En efecto, los clientes pueden hacerlo desde el homebanking del banco elegido y quienes aún no son clientes pueden solicitarlo en línea, sin costos ni trámites adicionales.

Luis Caputo aseguró que la suba de tasas es "transitoria"

Entre las tasas más destacadas para depósitos a 30 días, se encuentran bancos que superan claramente el promedio del mercado, lo que resulta especialmente atractivo en un contexto de expectativas cambiarias inciertas. Algunas instituciones incluso ofrecen las mismas condiciones a clientes y no clientes, ampliando las posibilidades para nuevos inversores.

Mejores opciones de TNA intransferibles a 30 días:

Banco Macro: 53,5 % anual Banco ICBC: 47,7 % anual Banco de la Nación Argentina: 47 % anual Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 47 % anual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 45 % anual Banco BBVA Argentina S.A.: 45 % anual

Plazos fijos en dólares: para evitar la volatilidad del tipo de cambio

Además de los plazos fijos en pesos, los bancos también ofrecen alternativas en dólares, aunque con rendimientos mucho más modestos. Esta opción puede ser atractiva para quienes buscan resguardar sus ahorros en moneda dura y evitar la volatilidad del tipo de cambio, aunque el retorno es sensiblemente menor comparado con los plazos en pesos.

Política monetaria y tipo de cambio: “Estas tasas altas te generan presión a futuro en el dólar”

Plazos fijos en dólares a 30 días:

Banco BBVA: 1,25 % anual Banco Ciudad: 0,10 % anual Banco Galicia: 2,40 % anual Banco Nación: 2,50 % anual Banco Galicia Más: 2,40 % anual Banco Patagonia: 1,25 % anual Banco Santander: 0,05 % anual Banco Hipotecario: 0,25 % anual Banco Macro: 1,75 % anual

