El economista y ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera, en diálogo con Canal E, se refirió a la reciente suba de encajes, la presión sobre los bancos, el impacto en el crédito y las posibles consecuencias económicas tras las elecciones de octubre.

Jorge Carrera describió la situación actual: “Yo creo que estamos en una situación donde vemos una política monetaria que está dando manotazos de ahogado, tratando de cerrar con un apretón monetario la situación en el dólar y sobre todo en el mercado cambiario”.

Fuerte contracción en lo monetario

Luego, explicó el efecto de los encajes: “Imaginemos el negocio de un banco, cuando los encajes eran de 20%, de cada 100 pesos tenía 80 para prestar. Ahora con los encajes a 55 le quedan sólo 45 para prestar, eso significa una contracción monetaria muy grande”.

Sobre la misma línea, Carrera advirtió: “Estas medidas se tomaron a las apuradas, le genera un estrés a los bancos que van a tener que desarmar crédito, no solamente no pueden seguir haciendo crecer el crédito, sino que tienen que reducir el crédito para llevarlo a encajar en el Banco Central”.

Según desarrolló, la estrategia no se sostiene en el tiempo: “Es un proceso que yo le veo patas cortas, porque la tasa de interés, cuando te vas acercando a un momento, a una fecha crítica, ya no sirve. Me podés decir que estoy dando una tasa del 1.500 anual, wow, pero cuando hago la cuenta y me quedan 20, 30 días, y lo que puede pasar es una devaluación del 30, el 40%, no hay tasa que me vaya a compensar ese riesgo”.

Cambio de régimen por medio del FMI

El economista vinculó la situación con la revisión del FMI: “Bien mirada la crisis, la revisión del Fondo Monetario está anunciando muy claramente un cambio de régimen a partir de octubre. Tanta generosidad en darle los 2.000 millones y perdonarte el waiver de reservas, me parece que esconde que después de las elecciones se van a poner firmes y va a haber un cierto cambio de régimen”.

Ese giro, según comentó, implicaría ajustes en el dólar: “Yo creo que es posible que se eliminen las bandas o se hagan unas bandas un poquito más arriba, la prioridad va a ser dame un sistema que te garantice que el déficit en cuenta corriente se corte, que acumules reservas y que eso sea convincente para los agentes económicos”.