Cómo sigue el mercado tras el subibaja de las últimas ruedas y los desafíos del riesgo país

Acciones y bonos tuvieron en la rueda del martes 27 de agosto resultados mixtos con un recorte de pérdidas respecto de la jornada previa con caídas de hasta 10% en las cotizaciones. Como parte de la caída de los títulos públicos, el riesgo país subió a 829 puntos básicos y tocó un máximo en cuatro meses, antes de la salida del cepo para las personas humanas, y antes del nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional. Así, el ruido político se fue metiendo en la escena del mercado, y los analistas entienden que estará lejos de que estas "turbulencias" tengan fin en el corto plazo.

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group se refirió al salto del riesgo país y en diálogo con PERFIL aclaró que el índice no sube por un solo factor, sino que, en la última semana, se dio una tormenta perfecta de señales negativas.

"Esas señales negativas empezaron la semana pasada con todos los reveses que sufrió el oficialismo en el Congreso de la Nación. Siguió con otro episodio más de la tensión entre el BCRA y el sistema financiero por el fin de las LEFI que le volvió a sumar a la tasa de un día una volatilidad intradiaria extremadamente alta que terminó rompiendo la curva de pesos. La semana cerró con el escándalo de las coimas del ANDIS con audios que involucra a las altas esferas del gobierno", detalló.

Paralelamente, señaló que esta semana arrancó con 2 señales negativas más. Uno es el índice de confianza del consumidor del mes de agosto (elaborado por UTDT) que cayó 13.87% respecto de julio y su subíndice de GBA que cayó aún más, un 15.86% (y esto se da en la antesala de las elecciones provinciales el 7/9). El otro es el índice de confianza en el Gobierno de agosto (también elaborado por UTDT), que disminuyó 13.6% respecto de julio, alcanzando el número más bajo desde el comienzo del mandato de Milei, e interrumpe la relativa estabilidad que observó en los cuatro meses anteriores. "Este índice es muy seguido por el mercado porque correlaciona muy bien con el resultado de las elecciones. Además, estas encuestas fueron hechas en la primera quincena de agosto, es decir previa al escándalo del ANDIS", argumentó el analista.

De acuerdo a su mirada, todas estas señales llevaron a que el riesgo país trepe hasta los 829 bps y, "si le agregamos la presión cambiaria (el USD se disparó a $1,370) y la respuesta del BCRA subiendo una vez más los encajes de los depósitos a la vista al 53.5% (del 50%) buscando evitar que los pesos se vuelquen al USD, conforma un escenario muy volátil a 12 días de las elecciones en PBA.

Como suele decirse en la city porteña, “el mercado no espera definiciones, las anticipa” y lo que hoy anticipa es turbulencia", explicó el Jefe de Estrategia de Mills Group.

Este miércoles también tendrá lugar otro evento importante, porque como recuerda el grupo de Estrategia de Inviú, el Tesoro Nacional ejecutará hoy su licitación de deuda ofreciendo tres LECAPs, dos letras TAMAR y dos Lelink, en un contexto donde el BCRA implementó un aumento de encajes bancarios de 3,5 puntos porcentuales que pueden cubrirse con títulos del Tesoro de plazo mínimo 60 días suscriptos en licitación primaria.

Cómo abre el mercado este miércoles 27 de agosto

En la rueda del martes, el Merval cerró con una suba de 0,57% ubicado en 2.033.345,20, tras perder 4% en el arranque de semana.

En el panel líder se destacó una mayoría de alzas, entre ellas: Transportadora Gas del Norte (4,33%), Central Puerto (3,58%) y Transener (2,63%). Las mayores bajas fueron de Ternium (-3,14%) y Grupo Financiero Galicia (-1,73%).

En tanto, los ADRs de empresas locales que cotizan en Wall Street tuvieron una jornada mayormente positiva, con principales alzas de Transportadora Gas del Sur (3,29%), Central Puerto (2,81%) e YPF (1,89%).

Por su parte, los bonos operaron mixto. El AL30 registró una suba de 0,32%, mientras que el AL35 cayó 1,72%.

En tanto, a raíz de la fuerte caída de los bonos soberanos que se produjo en el arranque de la semana, el Riesgo País subió a 829 puntos básicos, un salto de cerca de 100 puntos en una sola jornada. Tocó un máximo en cuatro meses, con una suba de 14,80% en la jornada. Tras la corrección de los títulos públicos, resta ver cómo opera este miércoles 27 de agosto.

Qué hacer en este contexto de tasas elevadas en pesos

El fin de las Lefis mostró una fuerte distorsión en la curva de pesos que dejo actualmente rendimientos reales muy por encima de la inflación esperada para los próximos meses.

Dólar o tasa: ejes de una nueva campaña del miedo preelectoral que agita al mercado

Desde Capital Markets Argentina señalan que, la volatilidad es tal que las condiciones del mercado van modificándose sustancialmente día a día, "teniendo en cuenta el fuerte vencimiento de esta semana sumado a la proximidad de las elecciones legislativas, vemos poco probable que esta situación se normalice en el corto plazo. Justamente en este contexto, sin duda posicionarse en tasas en pesos a corto plazo es una inversión bastante atractiva".

Paralelamente, agregan que, en términos de estrategia, "para la deuda Hard Dollar, el Bonar 30 es el más atractivo por su rápido repago y por su TIR en torno al 15%. Por otro lado, para un inversor más agresivo el global 2035 en la parte larga sigue siendo una de las alternativas de mayor upside para apostar a una mayor baja del riesgo país, si se tolera la volatilidad".

Finalmente, explican que "los Bopreales son los títulos más adecuados para quien busca menor volatilidad, y en tal sentido nos gusta el Bopreal 2027 strip B, como alternativa conservadora que rinde actualmente más de 9%".

