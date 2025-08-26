Carolina Manucci sobre los mercados: “Es como tirarle más nafta al fuego de la incertidumbre”

En diálogo con Canal E, la economista Carolina Manucci advirtió que el gobierno está tomando medidas financieras “fuera de calendario” que generan desconfianza y agravan la volatilidad en los mercados.

Aumentos de encajes y control extremo: ¿una solución o un problema mayor?

La presión sobre las entidades bancarias por parte del Banco Central está generando preocupación entre los analistas. “Realmente ya empieza a ser preocupante este manejo tipo manotazo”, expresó Manucci, en referencia a la reciente suba de los encajes bancarios, que se incrementaron un 3,5% tras un alza previa del 10%.

La economista explicó que la baja suscripción de deuda es lo que está detrás de estas decisiones: “Lo que está haciendo el gobierno es forzar una especie de crowding out”, sostuvo, señalando que los privados están financiando al Tesoro debido a la obligación de utilizar parte de esos encajes para comprar instrumentos públicos.

“Esto no es un banco haciendo de banco”, dijo en tono crítico, y detalló que el sistema está muy exigido. “Con niveles tan altos de financiamiento personal y una morosidad del 6,5% en tarjetas, están obligando a los bancos a aceptar instrumentos que deberían ser voluntarios”, indicó.

Manucci también denunció que los controles se han vuelto diarios, lo que añade presión adicional a las entidades: “Los bancos están con un sobreexceso de trabajo, buscando liquidez diaria”, y vinculó esta situación con la inestabilidad en el mercado de cauciones: “No es casual lo que sucedió la semana pasada, con tasas que pasaron de 2% a picos de 150%”, enfatizó.

La política como disparador de la desconfianza

La analista fue tajante al señalar que el derrumbe del mercado no responde sólo a fundamentos económicos. “Diría que es más la política que lo técnico lo que hoy mueve al mercado”, afirmó, y subrayó que muchas veces, a pesar de balances positivos de empresas, los activos se desploman por decisiones políticas.

“Todas estas medidas que van y vienen profundizan la incertidumbre”, advirtió, y remarcó que incluso versiones de corrupción contribuyen a deteriorar el clima inversor. “Es como tirarle más nafta al fuego de la incertidumbre”, sentenció.

La economista fue especialmente crítica con las nuevas sanciones impuestas a los bancos que no cumplen los requerimientos de encajes diarios: “Si no me cumplís, te pongo una multa que es una TAMAR multiplicada por 3, cuando antes era de 1,5”, explicó. Y alertó: “Ya está empezando a ser hasta muy nocivo”, al describir el contexto como “un círculo vicioso” donde la imposición y la coerción reemplazan a la confianza.