Expectativa del mercado ante la licitación: “Una tasa de interés muy elevada en el largo plazo genera problemas”

El operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, en comunicación con Canal E, analizó la coyuntura del mercado cambiario marcada por la suba de tasas, la volatilidad del dólar y el rol de los exportadores.

Al referirse al arranque de la semana y la atención puesta en la licitación de bonos del Tesoro, Gustavo Quintana señaló: “El mercado recién comienza, por lo menos en el mercado mayorista, se sitúa un poquito por encima del cierre del jueves, no mucho, 1.305 en lo último operado. En el mercado todavía hay que esperar a ver cómo se desarrolla esta licitación, los pesos que quedan en excedentes y el nivel de tasa, pero yo no veo grandes novedades”.

Bajas inéditas en el mercado durante 10 jornadas

Por otro lado, recordó un hecho inusual en el mercado: “Venimos de 10 jornadas consecutivas de bajas en el mercado mayorista, algo inédito, yo por lo menos desde 2017 o 2019 no veía algo similar. Y como siempre digo, las rachas están para cortarse, en algún momento se interrumpen, el mercado se acomoda y busca un nuevo nivel”.

Sobre el impacto de las tasas, Quintana advirtió: “Por supuesto, la persistencia de una tasa de interés muy elevada en el largo plazo genera problemas, pero hay que esperar a ver qué pasa”. Al respecto, explicó: “Estamos ante una realidad distinta a la que veníamos asistiendo hace unos meses atrás. Las autoridades económicas tomaron la decisión de hacer una reconversión del mercado financiero y eso se tradujo en un primer momento a un impacto negativo en el nivel de tasas”.

Cuál es el panorama de la liquidación de divisas

En cuanto a la liquidación de divisas, analizó: “Está a niveles inferiores a los de julio, por supuesto. El estímulo que subieron durante junio y julio por la baja fuerte de retenciones a la soja impactó en el nivel de oferta y hubo mucha liquidación. En este mes estamos viendo un flujo moderadamente bueno para lo que queda del proceso hasta la cosecha fina”.

Sobre la misma línea, agregó que aún queda producto por comercializar. “Según dicen algunos analistas, hay soja todavía para vender y probablemente haya anticipo de trigo. Para esta época del año es un buen nivel de ingresos que tiene el sector exportador”, sostuvo el entrevistado.