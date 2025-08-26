El Riesgo País pegó un salto y trepó a 829 puntos básicos: qué lo está afectando

Por la fuerte caída de los bonos soberanos que se produjo en el arranque de la semana, el riesgo país subió a 829 puntos básicos, un salto de cerca de 100 puntos en una sola jornada.

Por el ruido político y la puja con los bancos, los inversores huyeron de los activos argentinos y provocaron ayer caídas de hasta 3,5% en los títulos.

Este es el motivo que disparó el riesgo país, un indicador que elabora el banco JP Morgan y define la sobretasa que debe pagar el bono de un país por sobre la que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

Este es el dato que más preocupa al gobierno porque necesita que este indicador se desplome a la zona de 300/400 puntos para estar en condiciones de empezar a planear la refinanciación de la deuda que vence en dólares durante 2026.

