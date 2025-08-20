La actividad económica cayó 0,7% mensual en junio según el INDEC

La actividad económica en junio cayó 0,7% con respecto al mes anterior y marcó una suba de 6,4% en la comparación interanual de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Se trata de la segunda caída mensual consecutiva y la cuarta en los primeros seis meses del año.

En relación con junio de 2024, doce de los sectores de actividad que conforman el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registraron subas en junio, destacándose Intermediación financiera (28,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5%).

Las actividades con mayor incidencia en el crecimiento interanual fueron Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5%), Industria manufacturera (7,8% ia) e Intermediación financiera (28,7% ia).

Tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-74,6%), Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7% ia) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0.7% ia).

Fragilidad a cuarto plazo

El Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) analizó que "el EMAE de junio exhibe un sólido avance interanual, aunque con una contracción mensual que marca cierta fragilidad en la dinámica de corto plazo".

"Los sectores de comercio e industria sostienen el repunte, pero la fuerte caída en pesca y el freno en la administración pública muestran los desequilibrios dentro de la economía", agregaron desde la consultora.