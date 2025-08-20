miércoles 20 de agosto de 2025
La actividad económica cayó 0,7% mensual en junio según el INDEC

Se trata del segundo retroceso mensual en 2025. En la comparación interanual, la economía creció 6,4% impulsada por Intermediación financiera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones.

Metalúrgicos adimra industriales20250617
Metalúrgicos adimra industriales. | ADIMRA

La actividad económica en junio cayó 0,7% con respecto al mes anterior y marcó una suba de 6,4% en la comparación interanual de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Se trata de la segunda caída mensual consecutiva y la cuarta en los primeros seis meses del año.

En relación con junio de 2024, doce de los sectores de actividad que conforman el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registraron subas en junio, destacándose Intermediación financiera (28,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5%).

Renunciaron dos funcionarios clave del INDEC antes de conocerse la nueva metodología de medir la inflación

Las actividades con mayor incidencia en el crecimiento interanual fueron Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5%), Industria manufacturera (7,8% ia) e Intermediación financiera (28,7% ia).

Tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-74,6%), Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7% ia) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0.7% ia).

Actividad económica junio 2025

Fragilidad a cuarto plazo

El Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) analizó que "el EMAE de junio exhibe un sólido avance interanual, aunque con una contracción mensual que marca cierta fragilidad en la dinámica de corto plazo".

"Los sectores de comercio e industria sostienen el repunte, pero la fuerte caída en pesca y el freno en la administración pública muestran los desequilibrios dentro de la economía", agregaron desde la consultora.

