Roberto Cachanosky: "El plan para sacar los dólares del colchón terminó saliendo al revés"

Roberto Cachanosky aseguró que el plan del gobierno de Javier Milei para sacar los dólares del colchón “terminó saliendo al revés”, porque la cantidad de dólares que compraron las personas físicas fue en aumento desde el levantamiento del cepo. El economista también señaló que la suba de la tasa de interés “desplaza al sector privado del mercado crediticio”. “Cuando la tasa de interés es tan inconsistente, frena la economía”, alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Roberto Cachanosky es economista, consultor, editor del Informe Económico Semanal, director del sitio Economía para Todos, columnista de diferentes medios y autor de libros como “Economía para todos”, “El síndrome argentino” y “¿Por qué fracasó la economía acá?”.

¿El plan de sacar los dólares del colchón fue al revés? ¿La gente está poniendo dólares en el colchón?

El plan para sacar los dólares del colchón terminó saliendo al revés. El levantamiento del cepo se anunció en mayo, y la cantidad de dólares que compraron las personas físicas fue en aumento. En junio fueron más de 4 mil millones de dólares. Así que me parece que esos dólares que iban a salir del colchón están yendo al colchón adicionalmente. Por empezar, no salió ningún dólar del colchón, más que para algún viaje o cambio de algún auto. Pero claramente no le funcionó.

Y eso mismo, sumado a que el Gobierno logró solamente renovar el 76% de la deuda que vencía, pagando incluso tasas del 65% anual, con una expectativa de inflación de menos de la mitad de eso. Quienes entraran en esos bonos obtendrían una tasa del 25% en términos reales y probablemente en dólares del 20%. Y aún así no pudo renovar más que tres cuartas partes del total de la deuda que buscaba renovar. ¿Qué indica todo esto? ¿Estamos frente a una especie de punto de inflexión en la economía de nuestro ministro de Economía, Caputo?

Lo que está quedando en evidencia es que jamás terminaron de resolver el problema de los pasivos remunerados del Banco Central. Lo que hicieron fue pasarlo del Banco Central al Tesoro. Después discutimos si está bien o está mal, pero la deuda está. Lo que está pasando es que había dos bonos con los cuales le pasaron toda la deuda al Tesoro: las LEFIs, y la otra, las LECAPs. Las LEFIs vencían todos los días y pagaban intereses todos los días, y además tenían la garantía del Banco Central, de la maquinita. En realidad, la LEFI era emitida por el Tesoro, pero tenía garantía de la maquinita de emitir moneda del Banco Central. Entonces, si el Tesoro no pagaba, el Banco Central pagaba con emisión.

Entonces, cuando salen de eso, los bancos dicen: “Vos me estás dando pesos, querés que yo te compre las LECAPs, que no tienen la garantía que me dabas antes, y además de eso yo quedo ilíquido”. Porque con la otra tenían liquidez todos los días, y si no, renovaban. Acá no, tienen que esperar, o vender en el mercado secundario, ver cómo cotizan. Entonces, lo que hacen es pedir más tasa para poder cambiar de este instrumento a otro.

Este martes, el Ministerio de Economía ofreció tasas de interés de hasta el 65% anual.

Ahora, si ayer pagaron tasas del 65%, ojo que hoy vencen también bonos por el equivalente a toda la base monetaria, creo que son 38 billones de pesos. Así que quiero ver qué pasa. Vence casi una base monetaria entera, o una base monetaria entera. Si yo soy un banco y te digo que te voy a pagar una tasa del 60% anual con una ganancia del 20% en dólares, vos lo primero que tenés que preguntarte es en qué voy a invertir la plata para poder devolvérmela, porque eso ni el narcotráfico puede pagarlo. La pregunta es si es consistente la tasa de interés real con lo que puede generar de rentabilidad una empresa lícita y poder pagarla. Cuando uno ve que la tasa no es consistente, hay un problema de credibilidad.

Elizabeth Peger: Hasta ahora lo único que ha trasladado, si querés, a la tasa real es la tasa de los adelantos de cuenta corriente, pero esto puede en cualquier momento también trasladarse al resto de los préstamos que dan los bancos. ¿En qué nivel y en qué medida eso puede afectar también el crecimiento de la economía, o la expectativa del crecimiento de la economía?

Hace un par de semanas atrás un banco me ofreció un crédito personal. La verdad, no me interesaba, pero quería saber la tasa. La tasa de interés iba a ser del 84% nominal del costo financiero total anual. Estaría pagando casi el doble de lo que estoy recibiendo como préstamo. Te podés imaginar que no lo tomé, pero más allá de eso, mi intención era conocer la tasa. Hay bancos que están pidiendo más, tres dígitos anuales.

“Si este nuevo nivel de tasas se sostiene, sin dudas va a empezar a repercutir en la actividad”, indicó un economista

Con el Estado pidiendo plata y levantando la tasa de interés, desplaza al sector privado del mercado crediticio. Esto quiere decir que ni las empresas van a conseguir créditos a tasas razonables, pagables, ni las personas van a conseguir préstamos personales a tasas pagables. Andá a renovar financiarte con la tarjeta de crédito. Tenés que vender la casa después directamente, porque te cobran una fortuna. Cuando la tasa de interés es tan inconsistente, frena la economía, que ya viene frenada desde diciembre.

EP: Se viene agudizando en los últimos meses todavía más…

Sí. Y si mirás los datos de ocupación que dio el Ministerio de Trabajo de abril?, te vas a encontrar que en el período que tiene de gobierno Milei, comparado contra noviembre de 2023, se perdieron más de 500.000 puestos de trabajo. ¿Cuánto fue el sector público? El sector público te explica el 16% de esos 500.000 puestos de trabajo que se perdieron. ¿Esto qué me está indicando? Que el que está pagando el costo del ajuste es el sector privado en términos de ocupación.

Creo que estamos frente a un punto de inflexión, que estas tasas están indicando algo.

Además, agregaron los pases pasivos, que los están poniendo escondidos en una columna que los llaman “otros”, pero que son los pases pasivos que los habían eliminado. Son trampas tontas, porque los economistas las encontramos y el mercado las ve.

