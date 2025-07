Luego de semanas de volatilidad financiera, el gobierno de Javier Milei se vio obligado a convalidar tasas más altas para quedarse con los pesos de los bancos en la última licitación de deuda en moneda nacional. De esta manera, el Tesoro consiguió renovar el 76,3% de los vencimientos pero a un mayor costo. Analistas vislumbran en esta dinámica a un mercado más exigente, tras los altibajos de los rendimientos que se observaron desde mediados de julio.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la subasta de este martes 29 de julio adjudicó $9,023 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,403 billones. Cabe destacar que vencían $11,8 billones. Por lo tanto, quedaron "sueltos" unos $2,8 billones que no se canalizaron mediante un instrumento y se pagaron en efectivo.

"Con la licitación de hoy, así queda el perfil de vencimientos en pesos del Tesoro: en agosto hay pagos por $27,5 billones de pesos y en septiembre por $30 billones. Hasta las elecciones de octubre suman $61,5 billones: 7% del Producto Bruto Interno (PBI)", advirtieron los expertos de Estudios Económicos del Banco Provincia. A continuación, se enumeran las letras y los bonos licitados:

LECAP / BONCAP :

S15G5 (15/08/25): $3,732 billones al 4,28% TEM / 65,33% TIREA S29G5 (29/08/25): $2,449 billones al 4,02% TEM / 60,54% TIREA S12S5 (12/09/25): $1,420 billones al 3,75% TEM / 55,47% TIREA S30S5 (30/09/25): $0,428 billones al 3,51% TEM / 51,26% TIREA S17O5 (17/10/25): $0,274 billones al 3,51% TEM / 51,21% TIREA S31O5 (31/10/25): $0,550 billones al 3,55% TEM / 51,99% TIREA

BONCER:

TZXO6 (30/10/26): $0,117 billones, con una TIREA de 16,24%

Dólar Linked:

Tres títulos (D29G5, D30S5 y D31O5) quedaron desiertos. Solo se adjudicó el TZVD5 (15/12/25) por $0,053 billones, a una TIREA del 5,54%.

A fin de retener los pesos de los acreedores, el Ministerio de Economía pagó una tasa efectiva anual (TEA) que osciló entre 52% y 65,3%, cuando hace un mes el porcentaje de referencia era de 29%, y el 83% del financiamiento fue explicado por LECAPs de corto plazo.

En concreto, elevó los rendimientos entre 12 y 18 puntos porcentuales, y acortó la duración de los instrumentos, lo que cristaliza las secuelas que quedaron en el mercado después del desprolijo desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) el pasado 10 de julio.

"El Gobierno en modo 'pagaré cualquier tasa con tal de que no salgan los pesos'. Los Bancos en modo 'aunque pagues cualquier tasa no te renuevo el 100%'. En agosto aumenta el requisito de encajes, buena parte de la no renovación ($1,7 billones) responde a esto", sintetizó Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN).

Un mercado más exigente

Por su parte, el director de Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), Leo Anzalone, consideró que la falta de interés en los dólar linked, cuya evolución está atada al tipo de cambio oficial, refleja que los inversores no anticipan una devaluación antes de las elecciones legislativas nacionales.

"Con tasas reales de hasta +20%, uno esperaría roll over pleno. Pero no. El 24% no renovado refleja cautela y liquidez en aumento. Parte tiene explicación técnica: en agosto suben encajes y $1,7 billones no se reinvirtieron por ese motivo", explicó el analista.

Descontando los pesos que se destinarán a los encajes, una porción del dinero que los bancos están obligados por ley a mantener inmovilizada, todavía quedan $1,1 billones "libres" o por definirse. Si los fondos vuelven a títulos ajustados por inflación o LECAPs, las tasas tenderían a normalizarse.

En cambio, si se orientan a activos dolarizados como el contado con liquidación (CCL) o MEP, podría generarse cierta tensión en los tipos de cambio financieros. Todo dependerá del comportamiento en el mercado durante los próximos días. Una alternativa que luce menos probable es que esa liquidez se canalice hacia financiamiento vía préstamos a empresas y familias.

"El Tesoro no quiere dejar pesos sueltos (por eso la tasa altísima), pero los bancos tampoco quieren dejárselos al Tesoro. Si esa liquidez no vuelve al mercado de deuda, tensiona el equilibrio fiscal y reabre el riesgo de emisión para cubrir vencimientos", concluyó Anzalone.

