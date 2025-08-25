Una nueva ronda de vencimientos en pesos presiona al gobierno en medio de una semana difícil

En una semana marcada por los ruidos políticos y los cuestionamientos por las fuertes subas en las tasas de interés, Luis Caputo deberá hacer frente a una nueva ronda de negociación con los bancos para mantener estable el sistema financiero. Iniciando este lunes 25 de agosto con un llamado a licitación, mientras que el próximo 27 de este mismo mes, se iniciara la misma, según el cronograma oficial.

En este marco, el Tesoro deberá encontrar la manera para aplacar el vencimiento de casi 14 mil millones de pesos, que equivalen a unos 10.600 millones de dólares.

Reapareció Karina Milei y aseguró: “Vinimos para que no nos roben más”

El objetivo principal del Ministro de Economía sera renovar la mayor cantidad de pesos que sea posible, ya que todo remanente que pueda quedar libre podría ser destinado a la compra de dólares. Como resultante, esto podría generar una presión aún mayor sobre el valor de la divisa norteamericana, que por ahora esta cerca de los 1.335 pesos.

Promediando el mes de agosto, el Gobierno debió convalidar tasas que duplican la inflación de los últimos meses y, pese a esa propuesta, solo logro renovar el 60%. De esta manera quedo fuera una masa de casi 6 mil millones de pesos.

Cabe recordar que este ida y vuelta comenzó en julio, cuando el Gobierno Nacional optó por eliminar las Letras de Liquidez (LEFI), luego de eso el dólar subió casi 14%.

Letras a tasa TAMAR

El Ministerio de Economía debió abrir una ventana de emergencia de deuda la semana pasada, en la que colocó 3.800 millones de pesos y así absorber el excedente que había quedado fuera de la última licitación.

En un contexto adverso, Milei confirmó que viajará a Estados Unidos y España en septiembre

De esta manera, la Secretaría de Finanzas anunció en ese momento que en la subasta del 18 de agosto adjudico 3.788 millones de pesos habiendo recibido ofertas por un total de 3.799 millones en moneda local. El instrumento allí fue una Letra a tasa TAMAR con vencimiento el próximo 28 de noviembre y a una tasa nominal anual (TNA) de 1%.

Las tasas altas se han convertido en tema de debate estas semanas. Incluso este lunes 25 de agosto, el ministro se sumó a una polémica en redes y se refirió al tema. Y si bien admitió que las tasas altas podrían tener impacto en la actividad económica, afirmó que la suba es "transitoria". Y espera que la presión se frene tras las elecciones.

La intervención del Banco Central

En linea con esa última licitación de emergencia, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que el efectivo mínimo bancario, conocido habitualmente como "encaje", se controle de forma diaria, rompiendo con el habitual control mensual. De esta manera se busco eliminar la posibilidad de compensar faltantes con excedentes de otras jornadas.

Licitación de emergencia: el Gobierno absorbió pesos y aprieta el torniquete para contener el dólar

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria nacional estableció multas mucho más severas para las entidades que no cumplan con los encajes o excedan los límites en dólares.

De esta manera, el BCRA aumentó en 5 puntos porcentuales la exigencia de encajes para depósitos a la vista, plazos con cancelación anticipada y fondos money market hasta fines de noviembre, con la opción de integrar parte de esa exigencia con bonos en pesos emitidos por el Tesoro.

GZ / lr