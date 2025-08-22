El consumo en la cuerda floja: Cayó fuerte la confianza del consumidor en agosto

El Índice de Confianza del Consumidor descendió 13,9% respecto de julio y acumuló una caída interanual del 3,7%, según el informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, elaborado por Poliarquía Consultores a partir de encuestas realizadas en cuarenta grandes aglomerados urbanos, entre el uno y el catorce de agosto del año en curso.

Además del número superlativo, se trata del peor valor registrado por el índice desde septiembre de 2024, y planta dudas sobre el futuro, en tanto se ve potenciado por el temor a un enfriamiento de la economía y la caída de la percepción tanto personal como macroeconómica de cómo esperan los argentinos enfrentar el futuro.

En la comparación interanual, el ICC de agosto de 2025 se ubica un 3,64% por debajo de agosto de 2024, pero un 12,18% arriba del piso de enero de 2024 (35,60).

La confianza del consumidor cayó en todas las regiones, pero en CABA fue peor

Tal como señala el trabajo, la caída en el índice fue generalizada, tanto por regiones, como por nivel de ingreso y por subíndices.

De todos modos, la mayor caída se observó en CABA, con un descenso del 21,48% respecto a julio y del 13,70% en la comparación interanual. En el GBA, el índice bajó 15,86% en el mes y 2,14% frente a agosto de 2024. Por su parte, el Interior presentó una disminución más moderada, del 7,07% mensual y del 0,97% interanual.

Sin embargo, cayó más en los hogares de menores ingresos, 18,33% mensual, que en los hogares de ingresos altos, 10,27% mensual.

Por subíndices, la Situación Personal cayó 12,89% en el mes, la percepción sobre la Situación Macroeconómica cayó 13,73% y Bienes Durables e Inmuebles cayó 15,20%.

Las Condiciones Presentes, que miden cómo se sienten hoy las personas respecto a su economía y a la economía general, disminuyeron 14,89% respecto a julio, aunque se mantienen 21,76% por encima del nivel de agosto de 2024.

Las Expectativas Futuras también cayeron, con una baja mensual del 13,10% y un retroceso interanual del 16,36%