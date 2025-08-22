Oberlin pide ‘prioridades claras’: remedios, discapacidad y contención ante el avance del consumo

Mariano Oberlin ubicó la agenda en las emergencias que ve todos los días en su comunidad: medicamentos, discapacidad, jubilados y consumo. Dijo que hay que “alivianar el peso que tiene la gente hoy” y reclamó no retroceder en coberturas, en un contexto de mayores costos y dificultades para conseguir remedios.

Entrevistado en Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), el sacerdote pidió “prioridades claras” en el Congreso: “No se deberían haber dado pasos atrás”. Sobre el impacto sanitario, fue tajante: “Un fármaco específico para alguien que tiene cáncer no mueve el amperímetro de la economía y sí puede significar una vida más o una menos”.

Oberlin enlazó los debates económicos con su impacto directo: la discusión macro “no puede robarle la vida a nadie”. Señaló que el Estado debe garantizar tratamientos crónicos y oncológicos y sumó entre las prioridades legislativas la agenda de discapacidad y la situación de jubilados con ingresos deteriorados.

Consumo en alza y más “dramatismo”

El sacerdote advirtió que el consumo viene creciendo y que cambió su fisonomía: “No solo aumenta la cantidad; aumenta el dramatismo del consumo”. Describió que entre los pibes de los barrios se expande el pipazo, con daños respiratorios y deterioro acelerado; agregó que muchos casos requieren internaciones —médicas o terapéuticas—.

Venta, deudas y discursos desde arriba

Con más consumo, crece la venta. Oberlin diferenció que algunos ingresan por “salida fácil” y otros por presión o extorsión a partir de deudas. Alertó además que es “muy peligroso” escuchar “prefiero tratar con la mafia antes que con el Estado”, y enfatizó que el fenómeno “sí es un problema económico” porque se vende donde hay ganancia extraordinaria.

Comedores y hogares: del salto de la pandemia al desborde

Oberlin repasó que durante la pandemia la asistencia en comedores y casas de acogida se duplicó: de 20 chicos pasaron a 50 y hoy son 100. “El pedido de ayuda crece —explicó—, pero no tenemos más recursos”, y sostuvo que hoy se sostienen los espacios con ayuda del Estado “más o menos la misma de siempre”, haciendo “malabares” para que nadie quede afuera.

Aun si los números mejoraran, sostuvo que no hay solución a costa de “quebrar acuerdos básicos de convivencia”. Rechazó la violencia discursiva y defendió el trato digno como política pública: no da lo mismo “resolver la economía” a cualquier precio.