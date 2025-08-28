La expectativa de inflación se aceleró en agosto y proyectan 39,6% en los próximos 12 meses

Las expectativas de inflación para lo que resta del 2025 se aceleraron 5,3 puntos sobre el 34,3% medido previamente, según los datos recolectados por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella.

El relevamiento se realizó entre el 1 y el 14 de agosto, y definió que la inflación esperada promedio es de 39,6%.

Además, explicaron que la mediana sube de 25% en julio a 30%, recuperando el valor registrado en junio.

Por regiones, el Interior del país registra las expectativas de inflación anual más bajas, con un 38,1%. Le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 39,2%, y el Gran Buenos Aires, con 42,7%. En comparación con el mes anterior —cuando los valores fueron de 31,9% en el Interior, 35,7% en CABA y 39,0% en GBA— se observa un aumento en todas las regiones, siendo más marcado en el GBA.

Por nivel de ingresos, las expectativas de inflación para los próximos 12 meses registraron un aumento en ambos grupos. Entre los hogares de mayores ingresos, el promedio subió de 33,2% en julio a 38,9% en agosto, mientras que la mediana pasó de 25% a 30%. En los hogares de menores ingresos, también se observó un incremento: el promedio aumentó de 36,6% a 40,6%, y la mediana, de 25% a 30%.

Nuestro relevamiento también pregunta por la inflación esperada para los próximos 30 días. En agosto, la expectativa mensual se ubicó en 4,21% en promedio, mientras que la mediana fue de 3%, regresando al valor registrado en junio. En julio, los valores habían sido de 3,51% y 2%, respectivamente.