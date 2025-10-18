Milei en Tucumán: la policía separa manifestantes y hubo un detenido por amenazas al Presidente

La Policía se interpone para tratar de separar a las marchas a favor y en contra de Javier Milei, que encabezará un acto esta tarde en Yerba Buena, Tucumán.

Más temprano a un hombre que amenazó al Presidente antes de la llegada desde Santiago del Estero, donde estuvo por la mañana.

La policía monitoróe varios posteos del Facebook del detenido, quien prometía "balas" para el el presidente y sus partidarios.

En desarrollo...

LT