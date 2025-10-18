sábado 18 de octubre de 2025
POLITICA
Gira electoral por el norte

Milei en Tucumán: la policía separa manifestantes y hubo un detenido por amenazas al Presidente

Después de su paso por Santiago del Estero, Javier Milei está en Tucumán, donde hablará en un acto.

Milei en Santiago del Estero 18102025
Milei en Santiago del Estero | X La Libertad Avanza

La Policía se interpone para tratar de separar a las marchas a favor y en contra de Javier Milei, que encabezará un acto esta tarde en Yerba Buena, Tucumán.

Más temprano a un hombre que amenazó al Presidente antes de la llegada desde Santiago del Estero, donde estuvo por la mañana.

La policía monitoróe varios posteos del Facebook del detenido, quien prometía "balas" para el el presidente y sus partidarios.

En desarrollo...

LT

