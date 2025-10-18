Patricio Mogila: “La desconexión política persiste, pero no implica que la gente deje de votar”

Un porcentaje importante del electorado se encuentra en una suerte de “hibernación política” desde el triunfo de Milei en 2023. Ese estado de desconexión, que empezó a notarse en las encuestas posteriores a la presidencial, se tradujo en un menor consumo de noticias y en un distanciamiento emocional de la agenda pública. El diagnóstico pertenece al sociólogo Patricio Mogila, director de la consultora Comparactiva, quien asegura que “vemos que mucha gente -no sólo jóvenes- dejó de mirar noticias, de seguir temas políticos en redes o de conversar sobre temas públicos. Es algo que se mantiene desde hace casi un año y que atraviesa a todos los sectores sociales”.

Sin embargo, Mogila aclara que ese desapego no implica necesariamente un aumento del ausentismo. “No creemos que haya un crecimiento grande de los que no van a votar. Lo que sí hay es una menor implicancia. Las elecciones legislativas siempre convocan menos, porque la gente siente que se juega menos. En las Paso de 2021 votó el 62% y en las generales el 67,6%. En el 2023 votó más del 70% y seguramente esta elección se termine pareciendo a los números del 2021. Pero el dato central es que la desconexión no es desinterés total: es más bien un cansancio político”, resumió.

Una elección atípica

Uno de los puntos más llamativos del último estudio de Comparactiva es la diferencia de conocimiento entre los principales candidatos. Mientras Juan Schiaretti es una figura altamente instalada, con tres gestiones como gobernador y una extensa trayectoria política, el libertario Gonzalo Roca es virtualmente desconocido para la mayoría de los votantes cordobeses.

“Es la primera vez que en Córdoba sucede algo así. Schiaretti es un nombre consolidado, con estructura y reconocimiento. Roca, en cambio, sólo tiene detrás la marca Milei, no aporta valor propio y eso genera incertidumbre entre los votantes”, sostiene Mogila.

El consultor señaló que el fenómeno no se limita a Córdoba: “Se repite en casi todas las provincias. Son elecciones donde los candidatos de La Libertad Avanza son nuevos, con escasa historia pública. Por eso, el voto libertario sigue siendo en gran parte un voto marca, no un voto ‘persona’”. En ese sentido, Mogila precisó que “el desconocimiento de Roca puede costarle entre tres y cinco puntos, que se dispersan entre Baldassi, Mestre y otros candidatos más visibles”.

Siguiendo esa línea, Moglia destacó que el oficialismo nacional no logró construir una campaña provincial autónoma. “La Libertad Avanza en Córdoba depende un 100% de Milei. No hay discurso local, no hay un eje cordobés, ni candidatos que impongan agenda. Toda la estrategia pasa por la figura presidencial”, analiza. Esa dependencia, advirtió, puede jugarle en contra: “Cualquier evento nacional —una buena foto o un escándalo— impacta directamente en la elección cordobesa. No hay amortiguadores. Lo mismo pasa con la foto Milei-Trump o con la causa Espert: son temas nacionales que condicionan la campaña local, para bien o para mal”

Pese a eso, el consultor reconoció que el efecto Milei todavía conserva fuerza en la provincia: “Córdoba sigue siendo uno de los bastiones más libertarios del país. El discurso antisistema todavía encuentra eco, sobre todo entre los jóvenes y en sectores urbanos. El problema es que ese magnetismo nacional no siempre se traduce en votos a los candidatos locales”.

La polarización, más narrativa que real

Aunque el clima político parece dividido entre Schiaretti y Milei, el consultor advierte que no se trata de una “polarización pura”. “Hay 18 listas en competencia, la gente sabe que tiene más opciones que las dos principales. En una presidencial, la elección es binaria. En una legislativa, muchos votan para equilibrar, no para ganar o perder el poder”, sostiene Mogila.

Y añade: “El voto cordobés será más fragmentado y estratégico. Hay votantes que aprueban la gestión nacional pero planean votar a De la Sota o a Mestre. Otros que critican a Milei, pero tampoco quieren fortalecer al peronismo. Es un voto que se mueve con la idea de poner límites, no de premiar o castigar”.

De cara a los últimos días de campaña, el director de Comparactiva cree que la clave estará en quién logra reconectar con el electorado desconectado. “El 30% de los cordobeses declara tener poco o ningún interés en las elecciones. En ese grupo está la llave del resultado. Si el Gobierno de Milei logra polarizar el clima, puede recuperar algunos puntos. Si la oposición provincial logra provincializar la discusión, puede consolidar su ventaja”. “Estamos ante una elección de bajo voltaje, donde la gente no siente que se defina su vida cotidiana, pero los resultados pueden tener alto impacto político. Córdoba sigue siendo un termómetro nacional, y lo que pase el 26 de octubre marcará el mapa de alianzas que se viene”, finalizó Mogila.