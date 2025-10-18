Schiaretti y una pelea atípica para conseguir los votos que le den protagonismo en el 2027

Todo es nuevo para el candidato. No está acostumbrado a hablar en público, sólo lo hacía en grupos de hasta 10 personas. Su jefe lo definió como “un soldado” y encarna un perfil que se repite en las listas violetas de todo el país: joven, autónomo y con gestión empresarial. “Un hombre de bien, alejado de la casta política”, aseguran.

El abogado habla con frases cortas, demostrando cierta timidez, con tonada de Traslasierra; recién ahora se está habituando a pararse ante los micrófonos y periodistas. Administra una estación de servicios Axion en Villa Dolores. Eso lo llevó a ocupar el puesto de tesorero de la Federación de Expendedores de Combustibles (Fecac) y ser vocal de la Confederación del Comercio de los Hidrocarburos. Aunque la gran mayoría de los cordobeses no lo conocen, pese a todo él dice que es “Milei en Córdoba”.

Se trata de Gonzalo Roca, vicepresidente de La Libertad Avanza en la provincia y apoderado de la alianza. Es, en definitiva, la persona que disputará el polarizado electorado cordobés con Juan Schiaretti –el tres veces gobernador de Córdoba– y el dirigente que goza de una envidiable imagen positiva y altísimo nivel de conocimiento. Exceptuando a Natalia De La Sota, el resto de las propuestas que completan las 18 opciones en la boleta única no superan el 4% en la intención de voto. “En algún momento pensamos que ‘la Pepona’ era el candidato por La Libertad Avanza en nuestra provincia”, deja trascender de manera irónica un peronista que está armando el acto de cierre de campaña del “Gringo”. Intenta demostrar que Roca necesitó apegarse a libertarios “famosos”, como el influencer Iñaki Gutiérrez, para buscar ser reconocido entre el electorado libertario y un poco más allá también.

Una semana clave

“Claramente la gente va a votar a ciegas, le va a costar encontrar a Milei en la boleta”, indicó un profesor de política. Explica que, en 2023, en la lista que encabezaba Celeste Ponce y Gabriel Bornoroni, el cordobés votó a conciencia por el presidente sin importarle quiénes eran los diputados. Ahora es diferente, ya que renovará o no la confianza al proyecto económico del gobierno nacional. Todas las encuestas marcan un dato que se repite: la marca LLA es mucho más poderosa que Provincias Unidas, aunque todo se derrumba cuando entra en comparación los nombres.

Ese dato es el que impide tener certeza de las encuestas. ¿Votan a Roca? ¿Entienden que es Milei en Córdoba? El alfil de Karina Milei es un perfecto desconocido. “9 de cada 10 cordobeses desconoce a Bornoroni, imaginate a Roca”, menciona un encuestador. Está terminando de procesar los últimos datos para entregarlos en el Panal.

Ahí viene jugando un rol principal el único aliado de peso que puede exhibir LLA en Córdoba: Luis Juez. Desde el entorno del senador aseguran que se cumplió con todo lo prometido antes de la campaña. Habitualmente es el orador en los actos ante la falta de experiencia de los candidatos que encabezan la boleta violeta. El trabajo del líder del Frente Cívico terminará el miércoles, con la masiva reunión con fiscales y autoridades de mesa en el Hotel del ACA.

Schiaretti y el ‘batacazo’ en las urnas

Claramente Juan Schiaretti pelea en Córdoba contra Javier Milei. Es la cara visible de Provincias Unidas y ninguna otra lista le presentó un rival que estuviera a la altura. En los meses previos se esperaba que apareciera Rodrigo de Loredo –gran ausente de esta campaña– o el propio Juez. Ninguno tendrá su cara en la boleta.

En las oficinas que rodean a Martín Llaryora se sienten confiados: “Natalia se está cayendo, ahora está entre los 8 a 10 puntos”, afirman. Se espera que el nivel de participación en las urnas alcance el 70%. Es un dato clave. Veremos. Provincias Unidas necesita tener un número que “lo ubique en el mapa” de cara al 2027. Esta se convirtió en una elección bisagra. Se presentarán en 14 distritos, siendo provincia de Buenos Aires y Córdoba las más importantes. Se podría agregar la ciudad de Buenos Aires, pero Martín Lousteau sólo se prestó para la foto, no mucho más.

“Si no se llega a los dos dígitos no hay 2027”, exageran en el bunker de PU. Consideran que los 7 puntos alcanzados por “Juan” en las presidenciales fueron la base y desde ahí todo es suma. Para ello deberán contar con más de 30 puntos porcentuales en Córdoba y Santa Fe y tener buenos resultados en el resto de las provincias. Luego, mejorar la performance de Florencio Randazzo en tierras kirchneristas y sumar los que se esperan magros votos del radical de Evolución en la Capital. “Si todo eso se da, se podría superar los 10 puntos y alcanzar las 25 bancas, ojo”, aseguran. Explican que las encuestas no logran mostrar el trabajo territorial. “Nosotros le dimos mucho protagonismo a los intendentes y el lunes 27 vamos a analizar cómo les fue en cada localidad”, alertan desde el Panal.

“Juan tiene que dar el batacazo en Córdoba”, es el mantra con el que se trabaja en la campaña oficialista. Es el deseo de Martín Llaryora, que está trabajando a destajo como si fuera él mismo quien va a las urnas. El viernes se anunció un hospital y una Universidad para Carlos Paz como un gesto al esquivo electorado de Punilla. Este turno electoral, contrario al cordobesismo, invita a soñar con otra cosa.

La presión por la cantidad de votos también recae en funcionarios de todos los niveles. “Esta semana nos llamaron de la Secretaría de Comercio para decirnos que la Provincia acompaña a los empresarios y que se vienen créditos productivos a muy bajo costo”, relató el directivo de una pyme de alimentos que exporta.

Todo es suma para “Juan”. Son semanas de locos, entre actos oficiales, reuniones políticas y anuncios: “hace más de un mes que venimos así y hasta el jueves no paramos”, indicó un asesor ministerial que está proyectando una caminata en la nueva ruta entre Tanti y Taninga, para mostrar obra pública y anuncios para los investigadores cordobeses del Conicet. Luego, vendrán actos de cierre en San Francisco, Villa María y Córdoba, que completarán a los de la semana pasada.

En medio de todas las especulaciones políticas, el votante mirará su realidad económica. En los últimos meses el consumo entró en una marcada recesión. Pese a todo, las encuestas vaticinan buena participación y muchos definirán el voto esta semana. El indeciso es clave y pocos encuestadores se animan a proyectar qué porcentaje recibirá cada partido. Todavía no decidió si le dará otra oportunidad al león o apostará por sumar al debate, agregando más colores en las bancas.