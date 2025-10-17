La encuesta que muestra a Milei arriba y varios gobernadores fuera de competencia

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, una encuesta de CB Consultora de Opinión Pública revela un escenario polarizado entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria, con un peronismo provincial rezagado y sin capacidad de disputa real a nivel nacional.

Encuesta nacional: La Libertad Avanza y Fuerza Patria polarizan y se disputan el electorado: 37,1% a 32,2%

El estudio —realizado entre el 11 y el 15 de octubre sobre 1.668 casos, con un margen de error de ±2,4%— indagó en el posicionamiento electoral frente a los principales espacios.

Ante la pregunta sobre si votarían a candidatos de La Libertad Avanza, el 45,5% respondió afirmativamente. Para Fuerza Patria, la adhesión alcanzó el 42,1%, lo que marca una diferencia de 3,4 puntos a favor del oficialismo.

La tercera fuerza queda lejos

Los PJ provinciales, que nuclean expresiones peronistas no alineadas con las coaliciones nacionales, apenas reúnen el 5,3% del electorado en intención directa. Incluso en el escenario proyectado —que redistribuye indecisos y votos afirmativos— ese espacio sólo asciende al 5,8%, sin alterar el esquema de competencia principal.

Aunque la encuesta no muestra explícitamente el porcentaje de voto directo a listas de LLA en el escenario electoral, el nivel de predisposición a acompañar a sus candidatos sugiere que el espacio retiene un piso alto de intención frente a Fuerza Patria.

En contraste, la distancia entre la adhesión genérica y el voto directo de este último (42,1% frente a 26,9%) evidencia posibles fugas entre la simpatía y la boleta concreta.

Provincias Unidas fuera de la discusión

La consolidación de LLA y Fuerza Patria como polos de disputa deja al peronismo provincial limitado a un rol marginal, sin señales de crecimiento incluso con la incorporación de indecisos.

El sondeo anticipa una elección donde el reparto de bancas se definirá entre dos bloques, en detrimento de expresiones territoriales que en otros turnos supieron incidir en la negociación legislativa.

Con un electorado de alta definición —según el mismo informe—, la encuesta perfila una contienda donde el desafío no pasa por captar indecisos sino por retener adhesiones y movilizar votantes el día de la elección.

Según CB, la coalición liderada por Juan Schiaretti y los gobernadores de cinco provincias (a los que se podrían sumar otros luego del 26) solo se conformarían con alcanzar el mismo número que alcanzó el cordobés: 7,1%.

Habrá que esperar el domingo electoral y corroborar si se alcanzan los deseos de los gobernadores de la "avenida del medio” de contar dos dígitos o quedarse fuera de cualquier pelea.