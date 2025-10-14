Un encuestador se la juega y asegura que Milei gana las elecciones: 3 datos claves

“Los números de los candidatos libertarios están levantando en todo en el país”, lanza a contracorriente Cristián Buttié. Asegura que Javier Milei y La Libertad avanza será la fuerza más votada en el país alcanzando los 40 puntos.

No puede mostrar sus encuestas, pero se atreve a decir que son diferentes a lo que publica el resto de los sondeos. CB focaliza la atención de este turno electoral en la provincia de Buenos Aires: la nota será el “nuevo” candidato libertario. Para el encuestador, el “Colo” Santilli puede achicar la diferencia con Fuerza Patria a la mínima expresión.

Andrés Malamud: "Sin Estados Unidos, Argentina se cae mañana"

Para ello Buttié tiene tres hipótesis que se podrían materializar el próximo 26: la primera es que aumentará la participación con respecto a otras elecciones que se dieron este año en el país; la segunda, los números de la provincia de Buenos Aires; y, la tercera es la división del PJ en el país.

“Aumenta la participación comparada con las elecciones provinciales, estará mas cerca del 70%”, expresó el consultor. Para él, “el votante blando mileista no está enamorado del gobierno, pero se da cuenta que su mal mayor es la vuelta del kirchnerismo. Muy parecido al 2019 con Macri”.

El segundo fenómeno que ayudará a LLA a ganar las elecciones es el resultado de la provincia de Buenos Aires. Aunque la mayoría estime una victoria aplastante de Fuerza Patria, para Buttié: “la diferencia se está achicando. Lo dicen los números, hoy ese voto anti K lo capitaliza LLA”.

Y para concluir, lanza la frase más polémica: “la Libertad Avanza sería la fuerza más votada a nivel nacional, porque es la única que tiene presencia en casi todos los distritos y el voto blando se está moviendo”. No pasa lo mismo con las demás fuerzas, principalmente el PJ que va dividido entre Fuerza Patria, los gobiernos de algunas provincias que tienen un sesgo más peronista y Provincias Unidas.

Schiaretti en la Bolsa: tildó al kirchnerismo de "dilapidar una oportunidadd histórica" y criticó a Milei por "maltratar a todo el mundo"

Esto puede ocasionar que, ante la ausencia de opción de Fuerza Patria en casi 10 distritos o candidatos con mala performance (caso Córdoba), conlleve que el número final ronde entre lo 35 puntos, debajo de los libertarios.

¿Dónde gana Milei?

Si se repasan varias encuestas provinciales o nacionales a nivel país, se puede observar que el partido de Karina Milei, La Libertad Avanza, ganará en 3 distritos sin mayor discusión: Capital Federal, Entre Ríos y Mendoza. Siendo esta última, quizás el lugar en donde el candidato Luis Petri saque la mayor cantidad de votos.

Otras tres pueden teñirse de violeta: Chaco, Salta y Rio Negro. Algunas consultoras piden agregar Tierra del Fuego, ya que los candidatos pelean cabeza a cabeza con las opciones kirchneristas.

La noticia la puede dar Córdoba, lugar en donde el presidente goza todavía de una gran imagen positiva. No así su gobierno y su candidato, que solo puede mostrar un alto nivel de desconocimiento pese a que diga “Milei soy yo”.

El exgobernador Juan Schiaretti no logra meterse en la discusión nacional. Tampoco se cuelan los gobernadores actuales de las cinco provincias que integran el frente. Todos aspiran a elevar la vara que dejó el cordobés en la última elección nacional. Parece difícil mostrar dos dígitos.

En suelo mediterráneo, la elección se nacionalizó y el sentimiento de acompañar a “los candidatos de Milei” es superior a cualquier otra opción. Hace unos días, un funcionario provincial dijo en una charla de café que “Juan está muy cerca de dar el batacazo”, al hablar del ex gobernador. El deseo expresado dejó a todos perplejos, quizás ya tenía estos numero o entendió que la pelea con es con Gonzalo Roca, sino que el rival a vencer es Milei y todos los miedos de volver al pasado.