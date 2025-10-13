Schiaretti en la Bolsa: tildó al kirchnerismo de "dilapidar una oportunidadd histórica" y criticó a Milei por "maltratar a todo el mundo"

En la recta final de la campaña, el exgobernador y actual candidato a diputado por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, se presentó este lunes frente al empresariado cordobés en el marco del “Ciclo de Coyuntura” organizado por la Bolsa de Comercio.

Durante su exposición, Schiaretti lanzó fuertes críticas tanto al kirchnerismo, al que consideró un movimiento "autoritario" en su etapa final, como al presidente Javier Milei, a quien acusó de maltrato político y falta de diálogo. Además, delineó su hoja de ruta económica, destacando la necesidad de estabilidad fiscal y el fomento de la producción.

Duras Críticas al Kirchnerismo: “Autoritario” y “Feudal”

Schiaretti inició su alocución con una mirada histórica, asegurando que "Argentina dilapidó en 2003 la posibilidad de resolver sus problemas por el kirchnerismo, que es un movimiento de carácter autoritario". El candidato describió al propio Néstor Kirchner como el responsable de "instalar la grieta" y "degradar el funcionamiento del Estado", con un único interés: "no le interesa la movilidad social sino solo ganar elecciones".

"Kirchner castigó al interior con las retenciones agropecuarias. Él dijo lo que le saco a la región central se lo doy al Gran Buenos Aires y, por si fuera poco, fomentó la cultura planera”.

Como ejemplo de la supuesta discriminación, recordó el trato hacia su provincia: "Como Córdoba no lo votaba, no nos dio ni agua". En ese marco, Schiaretti aseguró que el kirchnerismo atraviesa el fin de su ciclo político, asegurando que "el kirchnerismo es una velita que se va apagando".

Propuesta Económica: Eliminar Retenciones y Equilibrio Fiscal

El exgobernador identificó los dos problemas estructurales que, a su juicio, conducen a las crisis argentinas: el déficit fiscal ("gastar") y el saldo de la balanza de pagos. Aseguró que "están dadas las condiciones para resolver ambas".

Para lograrlo, instó a aprovechar recursos como:

La minería.

Vaca Muerta.

La economía del conocimiento.

El desarrollo de la pesca, que actualmente está "enmarañada con muchas regulaciones".

La medida económica más contundente que propuso fue la “eliminación por ley de las retenciones”. Schiaretti catalogó a este tributo como "el más regresivo de todos los impuestos" y un "saqueo", enfatizando que "nadie tiene este impuesto". Estimó que, si se le "saca el pie de encima al campo", este sector podría generar un aumento de divisas de "entre 40 mil y 50 mil millones" de dólares.

En materia fiscal, destacó la experiencia local: “En Córdoba hace 20 años que tenemos equilibrio fiscal" y "somos la provincia con menor cantidad de empleados públicos". Sin embargo, advirtió que el ajuste debe ser sostenible, ya que "si el equilibrio fiscal se hace a los hachazos, no se va a sostener en el tiempo".

Calle y figuras nacionales: el eje de LLA en la recta final de la campaña en Córdoba

Mensaje a Milei: “Gobernar no es gritar e insultar”

Schiaretti también dirigió sus críticas al presidente Javier Milei y a su estilo de confrontación política, defendiendo la moderación y la capacidad de gestión de la coalición Provincias Unidas.

"Gobernar no es gritar e insultar, sino dialogar y buscar consensos", sostuvo el candidato, alertando sobre las consecuencias del maltrato político: "No podés maltratar a todo el mundo. Porque cuando necesites que te den una mano, va a ser más difícil que te la den".

En un mensaje directo al mandatario, criticó la postura de ciertos líderes: "Si el que tiene la titularidad del gobierno cree que tiene la verdad revelada, no le va bien". Y fue más allá, sentenciando:"No podés decirle a los gobernadores que son degenerados fiscales, y pedirle que vengan arrodillados sobre maíz".

Finalmente, Schiaretti consideró que si un plan económico requiere asistencia externa, es una señal de fracaso: "Acudir a Estados Unidos en búsqueda de ayuda significa que el plan económico fracasó".