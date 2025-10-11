Calle y figuras nacionales: el eje de LLA en la recta final de la campaña en Córdoba

A menos de 15 días de las elecciones, en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba se activó la fase final. En esta última etapa la campaña se centrará en la presencia territorial, el contacto directo con los votantes y el respaldo de parte de la plana mayor del Gobierno nacional.

La estrategia para la recta final se enmarca en la consigna de “sumar mucha calle y no encerrarse en ningún salón”, según lo que cuentan los mismos armadores violetas. Se privilegiarán los espacios abiertos, principalmente plazas barriales, y las interacciones espontáneas con la gente.

Encabezan esta recorrida Gonzalo Roca, el número 1 de la boleta de La Libertad Avanza en Córdoba, acompañado siempre por el jefe de campaña y actual jefe de bloque en Diputados, Gabriel Bornoroni. El resto de la lista también intensificó su agenda, en la búsqueda de cimentar el apoyo que el espacio confía tener en la provincia. El viernes, Laura Rodríguez Machado visitó la región de Traslasierra y en la jornada de ayer, el dúo Bornoroni – Roca estuvo en Villa El Libertador —por la mañana— y otras plazas del sur de la capital provincial.

Roca: “Milei se puso la campaña al hombro para repetir lo del 2023”

Refuerzos nacionales: quiénes llegan

El tramo final de la campaña contará con el refuerzo de importantes figuras del ámbito nacional. Se aguarda con expectativa la confirmación de que el cierre de la campaña nacional podría realizarse en Córdoba. Son arduas las gestiones del propio Bornoroni para que el jueves 24, el presidente Javier Milei vuelva a la capital provincial para encabezar el acto de cierre, en un territorio que siempre le ha sido favorable al espacio libertario.

Mientras tanto, el próximo domingo se concretará un nuevo desembarco de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las dirigentes que cosechan mejor imagen en la provincia. Bullrich ya estuvo presente en el acto llevado a cabo en las escalinatas de Coniferal del parque Sarmiento, junto a Federico Sturzenegger y Martín Menem.

Iñaki y el Voto Joven

Con otro público objetivo y con la mira puesta en el voto joven, este domingo también se concretará un nuevo arribo nacional. Se trata del influencer libertario Iñaki Gutiérrez quien, si bien no forma parte del organigrama oficial, es una persona muy cercana al propio Milei y habitualmente puede vérselo en las diversas recorridas que el mandatario nacional lleva a cabo en el interior del país.

Iñaki tendrá una intensa agenda en la provincia. Durante la tarde del domingo se trasladará a Villa Carlos Paz, donde junto a los demás candidatos compartirán un almuerzo en la peatonal y realizarán un extenso recorrido por la costanera, conversando con vecinos, comerciantes y turistas. La jornada incluirá una conferencia de prensa y luego se trasladarán a bordo de un camión preparado especialmente para emitir música. Anticipan que, entre otros temas, irá difundiendo algunas de las canciones que el presidente entonó en el escenario del Movistar Arena en su última presentación.

La serie de actividades continuará en la ciudad de Córdoba con una serie de entrevistas y reuniones sectoriales. Además habrá encuentro con jóvenes militantes; una reunión con vecinos que contará con la presencia del senador Luis Juez, y un posterior encuentro con referentes territoriales y dirigentes de espacios aliados. La jornada en la capital cerrará con un after office junto a jóvenes militantes. El martes, en tanto, será el turno de recorridas por la ciudad de Alta Gracia.

Por último, también llegaría la diputada Sabrina Ajmechet, principalmente para concretar encuentros con representantes de la comunidad judía de Córdoba, como un gesto de acercamiento a este sector.

En el plano discursivo, los candidatos de LLA aseguran que el foco, en este último tramo de campaña, debe limitarse a hablar del "Plan Argentina Grande Otra Vez" (PAGOV) presentado el viernes pasado por Javier Milei. La narrativa de campaña se centra en contrastar esta hoja de ruta con la supuesta falta de propuestas de la oposición: "Nosotros tenemos un plan, dónde está el plan de los otros. Vamos a generar trabajo, pero cuál es el modelo, la idea", remarcan desde el comando.

De Qué Se Trata el “Plan Argentina Grande Otra Vez”

El plan que el Presidente ha bautizado y anticipado para la segunda mitad de su mandato, con apoyo del renovado Congreso, se articula en siete puntos clave, divididos en dos capítulos troncales: laboral y tributario.

Reformas Laborales

Mayor previsibilidad en las relaciones laborales. El objetivo principal es poner un freno a la denominada “Industria del juicio” que, según LLA, desincentiva la creación de empleo formal. Mayor flexibilidad y libertad para el trabajador. Se buscará otorgar mayor margen de acción a empleadores y empleados para acordar términos que se ajusten a las realidades del mercado actual. Simplificación Registral. Se propone que emprender, contratar y registrar trabajadores sea un proceso más fácil, rápido y menos costoso, incentivando la formalización. Modernización de los Convenios Colectivos. Se impulsará dejar atrás las estructuras de convenios que, en muchos casos, datan de hace más de 70 años y no se adaptan a la economía moderna.

Reformas Tributarias