Roca: “Milei se puso la campaña al hombro para repetir lo del 2023”

Con un fuerte respaldo político, el presidente Javier Milei desembarcó en la capital cordobesa para encabezar un acto en las escalinatas del Mirador del Coniferal, en pleno Parque Sarmiento. El evento, que significó el puntapié inicial de la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de octubre, congregó a la primera plana política del oficialismo y tuvo como gran objetivo empoderar a Gonzalo Roca, el elegido para liderar la lista de candidatos a diputado en la provincia.

El próximo 26 de octubre, la provincia renovará nueve bancas de diputados y la expectativa de LLA es obtener la mayoría de esos escaños. De hecho, el objetivo de máxima es quedarse con seis, las mismas que supo cosechar Juntos por el Cambio en las últimas elecciones. Un movimiento que, según el propio oficialismo, fortalecería notablemente su bloque en el Congreso.

Durante su visita, que incluyó una disertación ante empresarios en la Bolsa de Comercio, el Presidente estuvo acompañado por su círculo más cercano y figuras clave del gobierno, entre ellas la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la diputada Lilia Lemoine. En el acto, también estuvo presente el conocido streamer Iñaki Gutiérrez, quien suele acompañar a Milei en las recorridas en el interior.

El presidente ingresó al escenario montado en las escalinatas del Parque Sarmiento al ritmo de “Panic Show”, tema insignia de La Renga. “Quiero que sepan que siempre es un placer enorme venir a Córdoba. Es una provincia que me ha llenado de alegría”, afirmó.

Durante su discurso apuntó a “los kukas que ahora son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería y de inteligencia artificial”. Además, mostró la baja de la inflación como uno de los hitos de su primera etapa en el gobierno, reiteró que a mitad de 2026 “la inflación desaparecerá” y celebró que durante su gestión “12 millones de personas salieron” de la pobreza.

Un “apoyo necesario”

El eje de la jornada fue, sin dudas, dejar en claro un explícito y contundente respaldo de Milei a la figura de Gonzalo Roca, el primer candidato a diputado del espacio libertario, quien fue el gran bendecido de la noche. No pasó lo mismo con el resto de la lista: el foco estuvo puesto en el abogado y empresario.

Con los ánimos más tranquilos, Roca dialogó con Perfil Córdoba y no pudo ocultar la euforia por lo vivido apenas unas horas antes. “Fue algo épico, por la conexión entre Javier y la gente. La gran mayoría es consciente de la importancia que tienen las elecciones de octubre en la que nos jugamos el futuro del país”, expresó.

“Sentí el apoyo del presidente. Además, estaba toda la primera plana política brindando su respaldo y eso para mí es un orgullo, un honor y espero corresponder a ese apoyo, con el mayor trabajo y los esfuerzos de cara a lo que viene”.

Roca aseguró que afronta este desafío con mucha responsabilidad. “Vivo este momento con un orgullo y un honor gigantesco. El destino me dio el desafío de estar en este lugar en un momento histórico del país. Esta generación puede ser recordada como la que reconstruyó el país y es un orgullo para mí”.

LLA apuesta al desembarco de figuras taquilleras para acelerar la campaña en Córdoba

“El Presidente se puso la campaña al hombro”

Roca subrayó que Milei se puso la campaña al hombro para darle más fuerza al Congreso. “El Presidente asumió la campaña para completar el cambio que iniciamos en 2023. Este es un camino con dificultades, donde no hay que aflojar, para que el esfuerzo valga la pena”, indicó.

Sobre su encuentro con el mandatario, profundizó: “Hablamos cosas de la vida, estuvimos charlando un rato. Fue muy ameno, muy serio, cordial y transmite mucha convicción además de un profundo conocimiento en todo lo que tiene que ver con temas políticos y económicos. Te hace visualizar el país que uno quiere tener”.

Roca consideró que “en el acto de campaña se vivió esa épica, esa conexión que tiene el Presidente con esta provincia. Si Argentina despega, Córdoba vuela. En el último año con Gabriel –Bornoroni– visitamos juntos unas 170 empresas y la fuerza productiva que hay es tremenda. Necesitamos reglas claras y equilibrio fiscal y Córdoba volará”.

En su análisis, el acto fue un baño con la gente que demuestra que el apoyo popular está intacto desde 2023 y que, al igual que en otras ocasiones, “Córdoba ya le dio el 75% de los votos a Milei para hacerlo presidente. Ahora va a volver a pasar y el país va a salvarse del populismo que quiere volver con las mismas recetas que se usan desde hace 100 años y nunca funcionaron”.

Vuelta al origen

Los organizadores del evento, entre ellos el diputado Gabriel Bornoroni, se mostraron muy satisfechos a la hora del balance de lo ocurrido en el Parque Sarmiento. “Volvimos al origen, a nuestra esencia, un acto organizado, con el Presidente cerca de la gente, contándoles cuál es el modelo de país que queremos. La concurrencia fue muy buena y la gente pudo hacerle sentir el calor y el afecto que los cordobeses le tienen a Javier Milei”, analizaron.

Según datos brindados por la Policía de Córdoba, asistieron al evento unas 5.000 personas.