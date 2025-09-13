LLA apuesta al desembarco de figuras taquilleras para acelerar la campaña en Córdoba

Los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba buscan acelerar el pulso del trabajo preelectoral en medio de un clima de turbulencias para el oficialismo nacional. Aunque Córdoba ha sido un territorio receptivo a las ideas libertarias, la campaña local se desarrolla bajo la sombra de la compleja agenda nacional que afecta al presidente Javier Milei y a su círculo íntimo.

Tras la dura derrota electoral en provincia de Buenos Aires y con la gestión nacional en el centro de la escena, los referentes locales de LLA buscan hacer pie y revertir ese clima adverso que impacta de lleno en el clima de campaña.

En los últimos dos días, los principales candidatos a diputados desembarcaron en la Exposición Rural de Río Cuarto, uno de los epicentros de la actividad productiva del sur provincial.

La cita tuvo como principal novedad la reaparición del senador Luis Juez, a quien se lo esperaba el viernes, pero finalmente llegó el sábado. Su presencia se da luego de la agresión mediática que sufrió de parte del libertario Daniel ‘Gordo Dan’ Parisini, por su voto de rechazo al veto presidencial de la ley de emergencia en discapacidad.

Desembarcos desde Nación

La llegada de Juez generaba expectativas y comenzó a disipar dudas sobre su activismo o no en la campaña de la LLA. El evento en Río Cuarto marcó el inicio de una serie de desembarcos nacionales de primera línea. En la Rural del sur provincial dijo presente también el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, lo cual representó el primer paso de una estrategia que incluye la visita de los "candidatos más taquilleros" del Gobierno.

Los estrategas de la campaña cordobesa confirmaron que arribarán figuras de peso como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y hasta el propio presidente Javier Milei. Las fechas de su llegada no están definidas pero estarán condicionadas a la agenda nacional. Respaldo del campo y un llamado a la acción. El encuentro con el sector agropecuario busca potenciar la sintonía entre LLA y el campo.

En declaraciones a Perfil Córdoba, el jefe de campaña de LLA en Córdoba, Gabriel Bornoroni, destacó el apoyo recibido: "Es un balance muy positivo. Lo que el Presidente dijo en la campaña presi dencial lo está cumpliendo y la gente del campo lo sabe: bajaron las retenciones, salimos del cepo, se eliminó el Impuesto País. Todo esto es un gran aliento para el sector productivo, el campo y las economías regionales. Es el proyecto de país que siempre quisimos los cordobeses. Sentimos que el campo nos agradece por lo que está haciendo el presidente Milei".

Un día antes del evento en la Rural, la candidata Laura Soldano, oriunda del Imperio, y con fuertes vínculos empresariales, ofició de anfitriona en un encuentro con referentes departamentales llevado a cabo en el Hotel Howard Johnson de esa ciudad. A la reunión de la tarde del viernes asistieron Bornoroni y los candidatos Gonzalo Roca y Laura Rodríguez Machado. Soldano subrayó la importancia del momento: “Río Cuarto demostró que está de pie y que quiere ser protagonista de este cambio histórico. No nos resignamos a más de lo mismo, venimos a trabajar para que La Libertad Avanza sea la voz de cada productor, cada comerciante y cada familia que está cansada de los impuestos y de los privilegios de la política”.

Por su parte, Bornoroni recalcó la necesidad de conseguir más apoyo legislativo para el Gobierno nacional. “El presidente Javier Milei necesita que lo acompañemos con más legisladores que defiendan las ideas de la libertad en el Congreso. Cada banca que ganemos será un freno a los que quieren trabar las reformas y un impulso para que la Argentina pueda salir adelante”, afirmó.

Escándalos, lejos.

El speech de los candidatos es claro, los escándalos que rodean al Presidente, principalmente el vinculado a las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), son “todas operaciones políticas que se estirarán hasta octubre y que se irán aclarando y dejando atrás una vez que pasen las elecciones nacionales”. La campaña de LLA en la provincia continuará su marcha la próxima semana con una serie de actividades programadas en la ciudad de Villa María.