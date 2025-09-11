Aerolíneas Argentinas presenta nuevo vuelo desde Córdoba hacia Aruba, y el Taravella se consolida como hub internacional

La provincia de Córdoba continúa protagonizando un crecimiento muy importante en su conectividad aérea, con anuncios que no solo amplían las opciones para sus viajeros, sino que también reafirman la posición del Aeropuerto Ambrosio Taravella como un centro neurálgico en la red de transporte aéreo nacional e internacional.

En la jornada de este jueves, Aerolíneas Argentinas anunció una nueva ruta a Aruba desde Córdoba, un destino de "enorme atractivo", según calificaron las propias autoridades de la Aerolínea, gracias a su clima cálido y estable, una amplia oferta hotelera y de alojamiento, reconocida calidad gastronómica y una variada agenda de actividades deportivas y culturales.

Esta incorporación no solo refuerza la conectividad internacional de la compañía, sino que también posiciona al Caribe como uno de los destinos destacados para la próxima temporada alta.

La operación estará vigente desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero. Específicamente para Córdoba, la ruta contará con:

• Tres frecuencias semanales que conectarán Buenos Aires, Aruba y Córdoba, con regreso a Buenos Aires.

• Un vuelo semanal entre Córdoba y Aruba, de ida y vuelta, los jueves.

La tarifa de lanzamiento para este nuevo destino caribeño será de 799 dólares más impuestos, ida y vuelta, con la posibilidad de partir tanto desde Buenos Aires, Córdoba como Mendoza.

Momento Histórico"

El Aeropuerto Ambrosio Taravella de Córdoba se encuentra en un periodo de marcada expansión. Facundo Saigg Ashardjian, gerente comercial de la Unidad de Negocios Este de Aeropuertos Argentina 2000, calificó, en diálogo con este medio, como el "mejor momento del aeropuerto de su historia". En los últimos meses la oferta aérea del hub se ha robustecido significativamente con la llegada de nuevas operaciones y la recuperación de vuelos:

• Avianca presentó su nuevo vuelo que conectará a Córdoba con Bogotá.

• Latam ofrece siete frecuencias semanales a San Pablo, siete a Lima y siete a Santiago.

• Copa mantiene una sólida operación con crecimiento de sus frecuencias semanales.

• Air Europa, que antes conectaba a través de Asunción, ahora vuela de forma directa a Madrid con tres frecuencias semanales, y se espera el anuncio de una nueva frecuencia próximamente.

JetSmart con ruta directa a Río de Janeiro

Entre los nuevos destinos internacionales, la aerolínea low-cost JetSmart se prepara para el lanzamiento de una nueva ruta directa que conectará Córdoba con la ciudad de Río de Janeiro. Además de esta nueva conexión internacional, la aerolínea planea un notable aumento de frecuencias en sus vuelos ya existentes, especialmente en la ruta Córdoba – Capital Federal.