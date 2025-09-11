Patio Olmos celebró 30 años con un show que reunió a las principales etiquetas del país

El Patio Olmos dio inicio a la temporada Primavera–Verano 2026 con un desfile en su explanada principal, en el marco de la edición aniversario del ciclo "Círculo Moda", que reunió a más de 500 invitados. El evento coincidió con los 30 años del tradicional shopping de Córdoba como referente de la moda nacional.

Fassi: "Expreso públicamente unas disculpas al presidente de AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia"

Durante la velada, se presentaron las propuestas de Sarkany y Sofía, Las Pepas, Key Biscayne, Ver, Victoria Tucci, Bowen, Markova, María Cher, Herencia y Kosiuko, entre otras marcas. La pasarela contó con un despliegue escénico que incluyó pantallas audiovisuales, iluminación especial y la participación musical en vivo de la formación Philharmonie, que acompañó las pasadas y marcó la apertura y cierre del show.

Al concluir el desfile, los asistentes —entre ellos figuras de los medios, referentes de la moda, influencers y clientes preferenciales— compartieron un cóctel como cierre de la jornada.

Las colecciones en pasarela

Cada etiqueta presentó un adelanto de sus líneas para la próxima temporada:

- Sarkany y Sofía : "Dans la Sphere", una propuesta inspirada en la autenticidad y el espíritu boho , con protagonismo de sandalias y accesorios en tonos amarillos y marrones .

- Las Pepas: "Urban Treasures", una colección lúdica con estampas, texturas diversas y guiños vintage en cuero y accesorios.

Veto de Milei a la ley de financiamiento universitario: qué dijeron Schiaretti, Llaryora, Passerini y De la Sota

- Key Biscayne: "Podemos Sentir", con una narrativa que propone reconectar con lo esencial a través de una estética luminosa y contemplativa.

- Ver: "Temporada Nuestra", con foco en lo cotidiano y en una estética cercana.

- Bowen : "Wear Freedom", que celebra sus 30 años con prendas de cuero y denim en clave rockera .

- Markova : sofisticación y versatilidad en tonos neutros y acentos intensos , con sets y maxi trench como piezas clave.

- María Cher : inspirada en mujeres referentes del arte y el diseño , con una paleta que combina rojos, neutros y verdes secos.

- Herencia : "Wear Your Story – Everything Now", con guiños al universo de las motos y una estética urbana de espíritu rebelde.

- Kosiuko: "La Felicità", una carta de amor al sur de Italia con paletas vibrantes y propuestas artesanales en denim y accesorios.

Con esta nueva edición del "Círculo Moda", Patio Olmos consolidó una vez más su rol como escenario de tendencias y punto de encuentro de la moda en Córdoba.