CóRDOBA
Patio Olmos celebró 30 años con un show que reunió a las principales etiquetas del país

El tradicional desfile "Círculo Moda" inauguró la temporada Primavera–Verano 2026 en Córdoba con un despliegue escénico que incluyó pantallas audiovisuales, música en vivo y un cóctel de cierre. En la pasarela se presentaron las nuevas colecciones de firmas que marcarán las tendencias de la próxima temporada.

Patio Olmos - Círculo de Moda
. | Prensa
Perfil Redacción Córdoba
El Patio Olmos dio inicio a la temporada Primavera–Verano 2026 con un desfile en su explanada principal, en el marco de la edición aniversario del ciclo "Círculo Moda", que reunió a más de 500 invitados. El evento coincidió con los 30 años del tradicional shopping de Córdoba como referente de la moda nacional.

Durante la velada, se presentaron las propuestas de Sarkany y Sofía, Las Pepas, Key Biscayne, Ver, Victoria Tucci, Bowen, Markova, María Cher, Herencia y Kosiuko, entre otras marcas. La pasarela contó con un despliegue escénico que incluyó pantallas audiovisuales, iluminación especial y la participación musical en vivo de la formación Philharmonie, que acompañó las pasadas y marcó la apertura y cierre del show.

Al concluir el desfile, los asistentes —entre ellos figuras de los medios, referentes de la moda, influencers y clientes preferenciales— compartieron un cóctel como cierre de la jornada.

Las colecciones en pasarela

Cada etiqueta presentó un adelanto de sus líneas para la próxima temporada:

  • - Sarkany y Sofía: "Dans la Sphere", una propuesta inspirada en la autenticidad y el espíritu boho, con protagonismo de sandalias y accesorios en tonos amarillos y marrones.

  • - Las Pepas: "Urban Treasures", una colección lúdica con estampas, texturas diversas y guiños vintage en cuero y accesorios.

  • - Key Biscayne: "Podemos Sentir", con una narrativa que propone reconectar con lo esencial a través de una estética luminosa y contemplativa.

  • - Ver: "Temporada Nuestra", con foco en lo cotidiano y en una estética cercana.

  • - Bowen: "Wear Freedom", que celebra sus 30 años con prendas de cuero y denim en clave rockera.

  • - Markova: sofisticación y versatilidad en tonos neutros y acentos intensos, con sets y maxi trench como piezas clave.

  • - María Cher: inspirada en mujeres referentes del arte y el diseño, con una paleta que combina rojos, neutros y verdes secos.

  • - Herencia: "Wear Your Story – Everything Now", con guiños al universo de las motos y una estética urbana de espíritu rebelde.

  • - Kosiuko: "La Felicità", una carta de amor al sur de Italia con paletas vibrantes y propuestas artesanales en denim y accesorios.

Con esta nueva edición del "Círculo Moda", Patio Olmos consolidó una vez más su rol como escenario de tendencias y punto de encuentro de la moda en Córdoba.

