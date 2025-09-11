Veto de Milei a la ley de financiamiento universitario: qué dijeron Schiaretti, Llaryora y De la Sota

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada en el Congreso de la Nación.

Qué dijo Schiaretti sobre el veto

“La universidad pública argentina es un motor de movilidad social ascendente, de progreso y de desarrollo científico. Es la oportunidad para que nuestros hijos y nietos tengan un futuro mejor”, escribió el exmandatario cordobés en "X".

“Desfinanciarla significa cerrar la puerta al esfuerzo de millones de familias que sueñan con que sus hijos sean la primera generación universitaria”, remarcó Schiaretti.

“No se trata de ideología, sino de sentido común y de respeto a lo que somos como Nación: un país que apostó siempre a la educación pública, gratuita y de calidad”, aclaró el candidato a diputado nacional por Provincias Unidas.

“Vetar la ley que garantiza financiar las universidades es darle la espalda a la sociedad y a la Argentina del futuro”, concluyó Schiaretti.

Qué dijo Llaryora sobre el veto

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora retuiteó una publicación del titular de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto.

"Ese veto no es solo un atropello: es la confirmación de un modelo cruel, un modelo que celebra números fríos mientras deja afuera a miles de argentinos y sin oportunidades a un montón de jóvenes", sostuvo el funcionario en un extenso hilo.

"Nosotros creemos en otro camino. Creemos en un modelo coherente y sensato, que cree en el equilibrio fiscal, pero con inversión en educación, salud y producción. Porque un país no crece achicando sus universidades: crece cuando apuesta a su gente", agregó en otra parte de la publicación.

"Desde Provincias Unidas vamos a defender en el Congreso una universidad con financiamiento, fuerte, inclusiva y pujante. Lo hacemos con convicción, con propuestas y con la fuerza de Córdoba, con la fuerza de La Docta. Porque la universidad pública no se toca. Y porque el futuro no se ajusta", concluyó Scotto.

Qué dijo Natalia de la Sota sobre el veto

"Milei volvió a usar la motosierra y vetó la Ley de Financiamiento Universitario. Desde Córdoba, el corazón de nuestro país, le digo: voy a trabajar para lograr un amplio y contundente rechazo a ese veto", anticipó la candidata a diputada nacional por "Defendamos Córdoba".

"Vamos a darle a nuestras universidades los recursos que merecen. Como lo dije desde el primer día: tenemos que decirle basta a estos brutales ajustes de Milei", recalcó.

"Que la campaña electoral no nos distraiga; defendamos la educación. Defendamos las universidades", cerró De la Sota.