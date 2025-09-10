El próximo fin de semana se realizará la 12ª peregrinación en homenaje al santo Cura Gaucho

Villa Cura Brochero se prepara para recibir a miles de fieles y turistas que participarán de la 12ª Peregrinación por el Camino del Peregrino, en homenaje a los 12 años de la beatificación de San José Gabriel del Rosario Brochero.

La presentación oficial se realizó en el Centro de Convenciones Córdoba, donde se dio inicio a las actividades y se destacó la importancia de esta peregrinación como un encuentro espiritual, cultural y turístico. La propuesta se desarrollará en dos jornadas que combinan espiritualidad, tradición y cultura.

El sábado 13 de septiembre tendrá lugar el 1er Encuentro de Peregrinos, con la Misa del Peregrino a las 18 en Plaza Centenario, presidida por monseñor Ricardo Araya. La celebración incluirá bendiciones especiales como preparación espiritual para la caminata del día siguiente. Tras la misa, habrá espectáculos musicales y artísticos en honor al Santo y a los peregrinos.

Arte, diseño e historietas: una semana cultural para recorrer Córdoba

Partida de la peregrinación

El domingo 14 de septiembre, desde las 6 de la mañana en Giulio Cesare comenzará la concentración para emprender los 28 kilómetros de recorrido por el histórico Camino del Peregrino, siguiendo las huellas del Cura Brochero. La salida será a las 7, con momentos significativos como la bendición en la capilla Villa Benegas a las 9 y la llegada a Villa Cura Brochero entre las 12 y las 14.

En el Santuario del Cura Brochero se celebrarán misas a las 11 y a las 19 horas, con confesiones media hora antes de cada celebración.

Además de su dimensión espiritual, el evento busca promover prácticas sostenibles: se alienta a los peregrinos a llevar botellas reutilizables y regresar con sus residuos, en el marco de la campaña “Cuidado del ambiente”.

La inscripción es voluntaria y consiste en un aporte solidario junto con un alimento no perecedero. Todas aquellas personas interesadas en participar de esta experiencia de fe deben registrarse en caminodelperegrino2025.eventbrite.com.ar

La peregrinación en imágenes: https://drive.google.com/file/d/1dqO2QaLhIkdXJ6XJZEY903B-u6HyFdND/view?usp=drive_link

Movimiento económico

El evento presentacion contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y eclesiásticas: Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo; Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura; monseñor Ricardo Araya, arzobispo de Cruz del Eje; Carlos Oviedo, intendente de Villa Cura Brochero y sus pares de Miramar de Ansenuza, Gerardo Cicarelli; de Salsacate, Karina Figueroa; de Villa Santa Rosa, Daniel Kieffer; de San Lorenzo, Luis De Petri, y de Etruria, Maximiliano Andrés.

Con excelentes condiciones de nieve, Cerro Castor extiende su temporada hasta el 5 de octubre

También participaron Marcelo Valdomero, subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Córdoba, y el párroco del Santuario Luis Salazar.

El intendente Carlos Oviedo destacó la importancia de este encuentro: “Son días de fe, encuentro y alegría para vivir en comunidad el legado del Cura Gaucho. El año pasado recibimos más de 12 mil peregrinos y este año esperamos superar esa cifra, lo que también representa un gran movimiento para la economía local y regional”.

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, señaló: “El Cura Brochero no solo representa un ejemplo de fe y compromiso social, sino también un motor para el turismo religioso, que moviliza a miles de personas y posiciona a Córdoba como un destino espiritual único en el país”.

Entre rumores y dólares: cómo impactan los cambios de la visa en el turismo a Estados Unidos

En la misma línea, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica, subrayó: “Brochero es cultura, es identidad y es pueblo. Cada peregrinación es un acto colectivo que trasciende lo religioso y se convierte en una expresión de nuestra historia y de nuestra gente”.

Desde mediados de la década de 1990 se realiza todos los años la Cabalgata Brocheriana, que une la ciudad de Córdoba con la localidad transerrana de Cura Brochero, en homenaje al “Cura Gaucho”, como se conoce a José Gabriel Brochero. Esta cabalgata anual es alrededor del 14 de marzo, fecha del natalicio de Brochero.