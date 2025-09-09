Con excelentes condiciones de nieve, Cerro Castor extiende su temporada hasta el 5 de octubre

El complejo de esquí Cerro Castor, de Ushuaia, anunció la extensión de su temporada invernal hasta el 5 de octubre, gracias a las excelentes condiciones de nieve que han caracterizado este invierno y una gran afluencia de esquiadores.

Con niveles de nieve superiores al promedio, temperaturas estables, infraestructura de primer nivel y una propuesta turística integral, Cerro Castor ofrece excelentes condiciones a lo que se suma la infraestructura de cañones de nieve artificial que aseguran nieve de calidad, permitiendo aprovechar la jornada completa de esquí, desde la cumbre de la montaña hasta la base del cerro, durante toda la temporada.

Cerro Castor se consolida una vez más como uno de los centros de esquí que logró ofrecer una temporada de esquí completa, ya que abrió sus puertas el 27 de junio y ahora extiende sus actividades hasta octubre, garantía de una experiencia única para los esquiadores y snowboarders de todos los niveles.

A lo largo de la temporada, el centro ofreció no solo pistas en excelente estado y modernas instalaciones, sino también una variada agenda de eventos, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia, reafirmando su rol clave en el turismo de invierno nacional e internacional.

La extensión de la temporada representa una gran oportunidad tanto para los residentes como para los turistas que deseen disfrutar de las últimas semanas de nieve, en un entorno natural único y con servicios de alta calidad.

Se encuentra vigente también el Pack Castor, lanzado a fines de agosto con el objetivo de promover la extensión de la temporada invernal, que podrá ser utilizado en la semana de extensión, del 27/9 al 5/10. Esta promoción contó con un 20% de descuento y combina la compra de pases y equipos de esquí a precios promocionales.

El gerente General de Cerro Castor, Ricardo Peretó, afirmó: “Esta ha sido una temporada excepcional. Las condiciones climáticas nos acompañaron desde el inicio, permitiéndonos abrir el 27 de junio y ahora extender hasta octubre. Esto refleja nuestro compromiso con la calidad del servicio, inversión en infraestructura y con seguir posicionando a Ushuaia como destino de nieve líder en Sudamérica”.

Los visitantes pueden adquirir sus pases diarios y por temporada de forma online ingresando a la web oficial: www.cerrocastor.com, donde también encontrarán información actualizada sobre condiciones de nieve, servicios, contratación de clases, alquiler de equipos y propuestas de alojamiento en el Castor Ski Lodge.

Los clientes de Visa y MasterCard tienen la opción de pagar de forma online en tres cuotas sin interés los pases, alquiler de equipos y clases.