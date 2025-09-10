Siluetas en el asfalto: Córdoba expone el costo mortal del exceso de velocidad

En 2024, la muerte de motociclistas en Córdoba aumentó un 30% en conductores de entre 10 y 29 años respecto al año anterior, según el Reporte de Mortalidad Vial de la ciudad. De los 73 fallecidos en siniestros de tránsito, el 59% eran motociclistas, lo que representa un promedio de seis muertes por mes.

Con el objetivo de concientizar sobre los riesgos del exceso de velocidad, la Municipalidad de Córdoba, junto a la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global, intervino distintos puntos estratégicos de la ciudad con siluetas pintadas en el asfalto que representan víctimas fatales de siniestros viales. Las imágenes se acompañan de mensajes como: "Más rápido, mucho más riesgo", "10 km/h hacen la diferencia entre la vida y la muerte" y "Respetá los límites de velocidad".

Las intervenciones se llevaron a cabo en el Paseo del Buen Pastor, Plaza España, Av. Colón y Cañada, Costanera y la zona del Parque Las Heras – Elisa. En el Paseo del Buen Pastor también se realizó una actividad dirigida a motociclistas, con entrega de folletería informativa sobre la cuarta campaña de seguridad vial de la ciudad.