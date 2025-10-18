El bolsillo también vota y puede ser determinante

“Es la economía, estúpido”. Esa fue la frase que James Carville, estratega de la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992, acuñó y colgó en la oficina del por entonces gobernador de Arkansas. De seguro no imaginó, en aquel momento, la trascendencia que el concepto asumiría cada vez que, en cualquier lugar del mundo, se pretendiera argumentar sobre la implicancia de las variables macro y microeconómicas en la decisión de los electorados.

Y aquí vamos, también en Córdoba, a preguntarnos una vez más: ¿Cuál será el peso del “voto bolsillo” en las elecciones legislativas que se avecinan? Un eventual “castigo” por una percepción de la realidad distante de lo que marcan las estadísticas oficiales, ¿recaerá sólo sobre el oficialismo nacional o arrastrará a los gobiernos provinciales?

Consultada por Perfil Córdoba, la economista Graciela Treber aseguró que “éste es un momento muy difícil para los hogares argentinos, porque el poder adquisitivo está muy lesionado”, lo cual “tendrá un reflejo en cómo el pueblo argentino va a votar porque, a pesar de ser una elección de medio término, se está plebiscitando la gestión” del presidente Javier Milei.

Los indicadores oficiales pintan otra realidad que, para Treber, “no se corresponden con la gente está viviendo”. “El Gobierno utiliza una medición que toma como parámetro las canastas de 2004, de modo que hay consumos que tenían otra ponderación en aquel momento, respecto de los hábitos actuales. Los servicios públicos hoy tienen una ponderación mucho más relevante en los gastos familiares. Ni hablar de los servicios de acceso a las TIC, que hoy son gastos necesarios y hace 20 años no lo eran”, explicó.

“Con estos precios relativos, el modelo no cierra”: la advertencia de Dequino sobre el día después de las elecciones

En Córdoba, los números de inflación, pobreza y desempleo superan a los de la media nacional. La economista cree que eso “es lógico, porque los sectores agropecuario e industrial se ven especialmente afectados y parte de la motosierra pasó por los fondos transferidos a las provincias, además del efecto que, de por sí, tiene la recesión”.

Treber no tiene dudas de que el impacto de la situación económica en la decisión del electorado es superior al que genera la corrupción. “La sociedad evalúa la corrupción, pero no es el tema prioritario cuando las necesidades acechan”, sentenció; aunque también cree que “hay un núcleo duro, que es un 30% de la población, que hubieran preferido ser ciudadanos norteamericanos” y que no modificará su voto bajo ninguna circunstancia.

Continuidad o cambio



Para la politóloga Nayed Kademian, “uno de los grandes predictores en la ciencia política, en el eje cambio/continuidad, es la situación económica”. Sin embargo, cree que, de cara a las elecciones que se avecinan, “ese efecto puede verse amortiguado porque no se ven opciones que logren seducir al electorado en la oposición política al oficialismo nacional” y porque “hay un núcleo de votantes que sigue acompañando a Milei, claramente más por una cuestión ideológica que económica”.

“Cuando la gente percibe que su situación económica hoy está peor que lo que estaba, suele optar por el cambio, y no por la continuidad”, explicó. Y ese cambio casi siempre está asociado al oficialismo nacional, porque “en Argentina está muy instalada la idea de que la economía tiene que ver, ante todo, con variables nacionales”.

Prueba de ello es que, a lo largo del calendario electoral del año, los oficialismos locales lograron imponer condiciones, con excepción de CABA, pese a que “Milei logró instalar la atribución de una mayor responsabilidad a los gobiernos provinciales; por ejemplo, por tener altos impuestos”.

No obstante, en diálogo con este medio, Kademian insistió con la idea de no encasillar en el factor económico las razones que expliquen el próximo voto de los argentinos. “Es cierto que en la elección de la provincia de Buenos Aires se vio una correlación más fuerte entre nivel de ingresos y adhesión al Gobierno nacional, pero lo que va de la mano con la creencia de que vamos a salir adelante y de que no hay que volver atrás”, señaló.

Tendencias nacionales y proyección en distritos clave, según las últimas encuestas

¿Hay una dimensión social en la percepción del votante, o en su elección sólo interviene su situación personal o familiar? La politóloga cree “que se conjuga lo personal con la percepción negativa que existe, en general, sobre la situación económica y del mercado de trabajo”, pese a que el presidente “logró convencer a una parte de los argentinos de que su situación económica es, sobre todo, responsabilidad de ellos mismos”.

Kademian sostuvo que “el voto es siempre multicausal”. Pero, ¿qué lugar ocupa el bolsillo en esa multiplicidad de causas? “Hacer un ranking es difícil”, dijo. Y ejemplificó: “Si el país estuviera atravesando un momento económico virtuoso, el impacto de los casos de corrupción sería menor. Igualmente, hay que ver si eso se traduce en un cambio de voto, porque Milei, desde un comienzo, no fue votado por sus propuestas, sino a pesar de sus propuestas. Es una época difícil de interpretar”.