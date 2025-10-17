“Con estos precios relativos, el modelo no cierra”: la advertencia de Dequino sobre el día después de las elecciones

El economista cordobés Diego Dequino analizó el clima previo a las legislativas del 26 de octubre, y planteó que la reacción de los mercados dependerá del porcentaje que alcance el oficialismo: con 35% los precios actuales “ya lo reflejan”; por debajo, anticipa correcciones y mayor presión sobre los activos.

Entrevistado en Punto a Punto Radio (90.7), Dequino sostuvo que, si el Gobierno ronda ese 35%, “va a tener que seguir transpirando la camiseta” porque no mejora la situación, “pero tampoco empeoraría”; ahora bien, con 37–38% “baja la espuma” y podría haber una recuperación del 10–12% en bonos y acciones. En cambio, si la marca queda en 32–33–31 puntos, “la cuestión se complica”: se desarman posiciones especulativas y se vende para mirar 2026 y reingresar rumbo a 2027.

El umbral del 35% y el precio ya “descontado”

Para Dequino, los valores de bonos y acciones de las últimas semanas “ya descuentan” un resultado de alrededor del 35% para el oficialismo. En ese caso, el Gobierno “va a tener que demostrar todos los días cómo resuelve los problemas que él mismo crea o que la realidad le impone”.

Si el número mejora a 37–38%, proyecta una reversión positiva: “Probablemente, haya una recuperación del 10–12% del valor de los activos”.

El escenario negativo aparece por debajo del 35%: “Las posiciones especulativas van a corregir. Va a haber un desprendimiento más definitivo de activos argentinos para ver cómo viene 2026”.

Las claves para el inversor racional, la secuencia es salir ahora si los precios van a corregir y volver si mejora con un precio más bajo; y si no mejora, lee Dequino, “saliste a un precio prudente”.

“Con estos precios relativos, el modelo no cierra”

El economista advirtió que, en macroeconomía, el problema es de precios relativos: “Con este precio del dólar, estos salarios reales, estas tarifas de servicios públicos y estas retenciones, el modelo no cierra” para toda la sociedad. Según su lectura, “cierra para la mitad; la otra mitad no”, algo que —remarcó— ya muestran las estadísticas de la economía real. Habrá sectores postergados y sectores a los que les va a ir bien.

La capacidad de corregir esos precios —anticipó— está atada al resultado electoral: si el Gobierno mejora su desempeño, habrá acompañamiento (en especial de Estados Unidos) para sostener el tramo financiero de corto plazo.

Dequino precisó que existe, por ejemplo, un vencimiento fuerte el 9 de enero: ese día los bonos pagan renta por “un poco más de US$ 4.000 millones”. Con precios muy bajos, “si el Gobierno hace una buena elección, es fácil ganar plata de acá a esa fecha”, lo que arrastra la renta variable por inercia. Aclaró que esto no implica un cambio de la macro, sino una oportunidad financiera condicionada al resultado electoral.

La pelea con los bancos y el “mensaje” de JP Morgan y Citi

Respecto del anuncio sobre un fondo de US$ 20.000 millones en negociación con JP Morgan y Citigroup, matizó: “No hay información oficial. Quiero creer que no es un crédito directo a la Argentina, sino el segundo trazo del acuerdo con el Tesoro y luego con el presidente Trump: apoyo para que Argentina recompre deuda en el mercado secundario”.

La lógica —detalló— es que, con US$ 5.000, se podrían comprar US$ 9.000–10.000 en bonos muy depreciados. Eso eleva su precio y baja el riesgo país.

Pero, más allá de la ingeniería financiera, leyó un mensaje político y de negocios hacia la banca local. “El Gobierno cerró la ventanilla de liquidez de un día para otro —LEBAC, LELIQ, LEFIS, Pases—, el negocio que sostuvo a los bancos más de 20 años. Así, o te rompe el balance o te obliga a ajustar: trabajen de banco y metan motosierra”.

Con la ventanilla cerrada, balances como están, y la amenaza de que el Tesoro no renueve o pague cualquier tasa, el sistema queda forzado a cerrar sucursales o reducir personal. “Esa batalla está abierta”.

En ese marco, la presencia del presidente del JP Morgan en Buenos Aires —algo “que no ocurre nunca”— cambia la escala: “Es como que en la pelea aparece un grandote a ayudarte. El mensaje entre líneas es: si siguen resistiendo, JP Morgan los compra ‘por dos mangos con 50’ y se queda con el mercado; o Citi reversiona su operación y vuelve”.

Para dimensionar el stress del sistema, señaló que Macro y Galicia perdieron unos US$ 2.500 millones de valor de activos en los últimos tres meses. “El lío con tasa de interés y dólar de los últimos 90 días empezó cuando cerraron la ventanilla; desde ahí se desmadró”, remarcó.

Si el oficialismo no alcanza el “tercio propio”

Si el Gobierno no logra en Diputados el tercio (umbral que bloquea un juicio político y permite jugar con los vetos y contravetos), Dequino anticipa que las apuestas individuales se van a desarmar: “Quien invierte dinero propio o por cuenta de terceros se sale”.

En ese caso, “el único soporte que quedaría para los mercados financieros es la geopolítica, no un resultado económico. Nadie toma posición sabiendo que, sin el tercio, los activos corrigen a la baja. La racionalidad es: me voy ahora; si mejora, vuelvo más barato; si no, salí a un precio prudente”.