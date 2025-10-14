La inflación en Córdoba en septiembre subió 1,8%, fue menor que la nacional y acumuló el 23% en el año

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Córdoba registró en septiembre un incremento del 1,8% respecto de agosto, informó la Dirección General de Estadística y Censos. Con esta suba, el aumento acumulado en los primeros nueve meses del año alcanza el 23%, y en los últimos doce meses llega al 34,6%.

En el detalle por tipo de gasto, los bienes, que explican el 59% de la canasta, mostraron un incremento del 1,7% mensual, mientras que los servicios, que representan el 41% restante, se encarecieron un 2,0%.

Los bienes estacionales fueron los que más aumentaron, con una variación del 5,1%, seguidos por los regulados —aquellos con precios bajo control o alta carga impositiva— que subieron 2,3%. En tanto, la inflación núcleo o subyacente, que excluye factores estacionales y regulados, avanzó 1,4%.

Según el informe, la inflación anual de los servicios se mantiene más alta que la de los bienes: 49% contra 26,9%, respectivamente. Esta diferencia responde al ajuste en tarifas y precios administrados que se viene aplicando desde comienzos del año.

El organismo provincial destacó que el IPC de Córdoba se elabora con el relevamiento de 19.000 precios de 430 productos en más de 1.400 establecimientos distribuidos en toda la ciudad. El relevamiento se realiza todos los días hábiles del mes en comercios, supermercados, empresas de servicios, colegios y hogares inquilinos.

Comparación con los datos nacionales

A nivel nacional, la inflación de septiembre fue del 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. Así, el índice acumula una suba del 22% en los primeros nueve meses del año y un 31,8% interanual, levemente por debajo del registro cordobés.

Los rubros que mostraron las mayores alzas mensuales fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, impulsados por el aumento en los alquileres, y Educación (3,1%). En el extremo opuesto, el rubro Restaurantes y hoteles fue el que menos subió, con un 1,1%.

Antes de conocerse el dato oficial, las mediciones privadas coincidían en que la inflación de septiembre superaría el 2% y sería la más alta desde abril, quebrando la tendencia descendente de los últimos meses.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Estadística local informó un aumento del 2,2% mensual, con una suba acumulada del 22,7% en el año y del 35% interanual.

De cara a octubre, las consultoras anticipan que la inflación mantendría la tendencia alcista. EcoGo proyecta un incremento del 2,6% para este mes, mientras que el seguimiento semanal de Marina Dal Poggetto marcó un aumento del 0,9% en la primera semana. “A veinte días de las elecciones, el mes se perfila complejo, elevando nuestras proyecciones al alza”, indicó el informe.