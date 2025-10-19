Por Milei, cerraron 1.700 panaderías en todo el país

En los últimos 18 meses cerraron 1.700 panaderías en todo el país, según la Cámara de Industriales Panaderos (Cipan). Por esto, panaderos de distintos puntos bonaerenses el viernes convergieron en pleno centro de Merlo en un Panazo. Regalaron 4 mil kilos de pan en apenas una hora en el marco del Día Internacional del Pan.

La Cipan y sus centros asociados salieron a la calle para denunciar una situación que describen como “casi terminal”, producto de las políticas de ajuste del gobierno nacional de Javier Milei.

Según la entidad, ya bajaron sus persianas más de 1.700 panaderías en todo el país, lo que representa entre 10 mil y 15 mil empleos perdidos. Esto fue consecuencia de que el consumo de pan cayó un 55% en los últimos dos años, y el de pastelería un 80%.

Además del impacto del recorte del poder adquisitivo, en el aumento de los costos de producción fueron determinantes la luz y el gas (hasta 3 mil%); el precio dolarizado de la harina y el fin de la ley de alquileres, que derivó en ajustes mensuales. “En las últimas dos semanas, la harina aumentó entre un 12% y un 16%, la levadura un 8% y la materia grasa un 11%”, comentó.