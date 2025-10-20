Pablo Laurta, el hombre acusado de haber matado a su ex pareja, a la madre de ella y a un remisero con el que viajó en Entre Ríos, fue trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Córdoba en medio de un gran operativo de seguridad. Al ingresar a los tribuales provinciales se refirió al doble femicidio y dijo estar “en paz” porque supuestamente logró "rescatar" a su hijo.

El referente de "Varones Unidos", el colectivo anti feminista fundado en Uruguay, fue imputado con prisión preventiva por el delito de homicidio criminis causa (matar para esconder otro delito) del chofer Martín Sebastián Palacio, y el domingo se concretó su llegada a Córdoba. Este lunes, en su llegada a sede judicial, volvió a hablar ante los periodistas acerca de porque asesinó a la madre de su hijo de 5 años, Luna Giardina, y a su ex suegra, Mariel Zamudio.

“Me tapan para que no hable”: Laurta soltó otra frase y quedó aislado en un penal

“Estoy en paz porque mi hijo ahora está a salvo”, sostuvo el acusado mientras ingresaba custodiado por las fuerzas policiales, con chaleco antibalas y casco. Días antes, había realizado declaraciones similares, al afirmar que justificaba los asesinatos porque había "salvado" a su hijo de una presunta red de explotación de menores.

“Hice lo necesario para rescatar a mi hijo en un contexto de trata”, volvió a manifestar frente a la prensa. Luego, cuando le consultaron si tenía relación con el politólogo y escritor Agustín Laje, asesor del presidente Javier Milei, prefirió mantenerse en silencio hasta su entrada al edificio judicial. Según le confirmaron a este medio, después de la audiencia será trasladado a la cárcel de Cruz del Eje.

En ese establecimiento penitenciario, Laurta será alojado bajo un régimen de "alta seguridad" y permanecerá en una celda solo, no por su peligrosidad, si no por tener una alta exposición mediática. En la semana, volverá a ser indagado por el doble femicidio de Giardina y Zamudio.

Durante su estadía en la Unidad Penal N°9 en Entre Ríos, se lo pudo ver a Laurta en una celda recién construida, que contaba con una cama y otro lugar contiguo el baño con un inodoro, una ducha y un lavatorio. El miércoles pasado se presentó ante la Justicia de Concordia pero se negó a declarar, aunque durante sus traslados volvió a dejar frases para instalar su defensa en relación a que su hijo supuestamente estaba en peligro.

“Todo fue por justicia”, "Fui a rescatar a mi hijo” y “Hay que venerarlo, es un mártir”, fueron algunas de las expresiones que lanzó. También se supo que fue sometido a un estudio médico de rutina y a un examen mental obligatorio.

Los avances de la investigación contra Pablo Laurta

El hombre de origen uruguayo está acusado de haber asesinado en Córdoba a su expareja, Luna Giardina, y a su ex suegra, Mariel Zamudio, antes de escapar con su hijo de cinco años. Según la investigación, habría tenido todo planeado e ingresó a la Argentina en kayak para no ser detectado.

La causa incorporó un video de un viaje en colectivo realizado por Laurta una semana antes de los asesinatos. El sábado 4 de octubre, se lo vio viajando desde Salto, Buenos Aires, a Concordia, donde se alojó en un hotel y contactó a Palacio, a quien ya conocía de viajes anteriores. Allí, le ofreció un millón de pesos para que lo trasladara hasta la ciudad de Rafaela, Santa Fe.

El martes 7 de octubre, las cámaras de vigilancia grabaron al imputado llegando al Toyota Corolla blanco de Palacio, pero el vehículo cambió de rumbo hacia zonas rurales y, a las 3 de la mañana del día siguiente, fue visto solo en una estación de servicio. Los crímenes se descubrieron el sábado siguiente, activándose el Alerta Sofía por el posible secuestro del menor de edad.

Luego de que se lograra la detención de Laurta, se hizo un allanamiento en el Hotel Berlín, donde permanecía junto al pequeño. En ese lugar, dos integrantes de la Policía de Entre Ríos encontró la billetera de Palacio, una prueba que lo implica en el crimen del chofer.

