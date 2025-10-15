Pablo Laurta declara ante el fiscal este miércoles: practicó durante 10 días cómo usar un kayak para entrar a Argentina sin ser detectado

Pablo Laurta, el hombre de nacionalidad uruguaya acusado de doble femicidio y de secuestrar a su hijo de 5 años en la provincia de Córdoba, deberá prestar declaración indagatoria este miércoles 15 de octubre. En paralelo, se espera que se confirme la identidad del cuerpo hallado en Concordia que pertenecería al taxista que contrató para llevarlo. Según el ministro de Seguridad de Entre Ríos, el detenido planeó cuidadosamente todos sus pasos para entrar a nuestro país sin ser detectado: “Alquila una cabaña en Salto, deja su auto particular allí, practica durante diez días cómo manejar el kayak y se cruza a nuestra provincia; donde esconde la embarcación en un monte de Puerto Yeruá”.

El periodista Carlos Challiol le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que el detenido se presentará ante el fiscal encargado de la causa. “Después quedaría en una alcaidía o en un lugar más seguro”, adelantó el cronista. Además, fuentes del caso le dijeron a NA que el análisis de ADN para conocer la identidad del cuerpo encontrado en Concordia tardaría cinco meses.

Pablo Laurta y Luna Giardina

En este contexto, Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos, expresó en la conferencia de prensa que dio junto al jefe de Policía Claudio González, su idea de que, “en un 99%” el cuerpo desmembrado pertenece al remisero Matías Sebastián Palacio. Y agregó: “Creemos que Laurta es una mente criminal metódica, que manejó todas las variables y que no se manejó con un impulso, tuvo conciencia”.

En la Jefatura Provincial de la Policía, las dos autoridades dieron todos los detalles sobre cómo comenzó la investigación: “El autor se constituyó en la ciudad de Concordia el 7 de octubre y a las 20.00 Laurta contrató un remis, cuyo chofer era Palacio, para que lo traslade a Rafaela, Santa Fe”.

Agregaron que la familia del remisero, tras perder contacto con él, radicó la denuncia, primero en Córdoba, el 8 de octubre, y al día siguiente en Concordia. “El viaje inicial era hacia Santa Fe, según nos contó la hermana, motivo por el cual nos contactamos con dichas autoridades. Aun así, ese mismo día aparece el vehículo Toyota Corolla quemado en Córdoba, lo que nos llamó la atención, por eso cambiamos la ruta de investigación hacia dicha provincia”, revelaron.

Para luego explicar: “Lo concretó es que el sábado, mientras seguíamos buscando a Palacio, se toma conocimiento que Laurta asesinó a dos mujeres y se llevó a su hijo”.

Por su parte, en Córdoba también empezó a investigarse el caso y se comprobó que los rasgos físicos del acusado eran similares a los de la persona que había tomado el remis: “Ahí obtienen el nombre, se supo que tenía antecedentes y que era expareja de una de las víctimas. Se activó el Alerta Sofía para dar con el niño y se comunicó a todas las autoridades del país lo que ocurría. Nuestra Policía se puso a trabajar y el domingo se logró la detención de Laurta en un hotel y la recuperación del chico”.

Roncaglia detalló que el hombre “alquiló en Salto una casilla, deja su auto particular allí, practica durante diez días cómo manejar el kayak para cruzar a la Argentina. No lo hizo por un puesto controlado, si no que atravesó el río Uruguay”.

Sobre los últimos movimientos de Palacio, indicaron que, la madrugada del miércoles, Laurta cargó combustible en la ciudad de San Salvador y el remisero ya no estaba con él. El cuerpo hallado el lunes fue encontrado por un oficial que “sintió un olor nauseabundo y logró visualizar una bolsa con un cadáver”.

Y agregaron: “Hoy se trabaja sobre eso, la Policía Científica estuvo en el lugar, faltan algunas extremidades, está decapitado, pero en un 99% creemos que es Palacio, la familia ya sabe y está en comunicación. En las próximas horas se hace la autopsia. Estamos hablando de dos femicidios y un homicidio. A Palacio no lo habría matado por una discusión, fue todo premeditado, para que no diga nada”.

En referencia a la captura de Laurta en Gualeguaychú, explicaron que el objetivo central siempre fue el niño, porque “es un criminal y podía hacer cualquier cosa, manejó todas las variables posibles. El arma que se secuestró estaba lista para seguir usándose”.

Con respecto al destino del detenido, explicaron que “va a tener que pagar. En las próximas horas va a ser indagado en Entre Ríos donde habría cometido el primer delito. Todavía no sabemos dónde se va a judicializar la causa, eso lo decide la Justicia”.

Finalmente, sobre la situación actual del menor, Roncaglia afirmó que está al salvo y ya fue trasladado a la provincia de Córdoba: “La mamá del pequeño tiene una hermana en Chile, pero eso queda en manos de la Justicia”.

Martín Sebastián Palacio

Quién es Pablo Laurta

Es el principal sospechoso de haber entrado a la vivienda de su expareja, Luna Giardina, y haberla asesinado a ella y a su exsuegra, Mariel Zamudio, para luego secuestrar a su hijo de 5 años y huir. En sus redes sociales, se presentaba como director de la empresa VContenidos, y decía haber estudiado en la Universidad ORT de Uruguay. También aseguraba haber hecho dos posgrados en Estados Unidos: uno en el Corporate Finance Institute (CFI) y otro en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Su vínculo con Giardina terminó tres años atrás, cuando la joven consiguió escapar de Montevideo y regresar a Córdoba con su hijo, tras denunciar que su expareja había intentado ahorcarla. Como consecuencia de este ataque, la policía le dio un botón antipánico que no logró usar el día del femicidio.

Uno de los posteos de Laurta contra el feminismo

En la última publicación que subió a su red social X, Laurta escribió: “Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”.

El viaje que el acusado de doble femicidio realizó, tras llegar a la Argentina en kayak, había sido planeado, según le revelaron fuentes policiales a NA, “en septiembre y ya lo había acordado con Palacio, a quien conocía de antes porque ya había realizado otros viajes”.

La policía piensa que, tras organizar el doble femicidio, Laurta asesinó a Palacio en Entre Ríos con la intención de no dejar testigos, y luego usó el Toyota Corolla para llegar a Córdoba, donde estaba su exmujer. “Las cámaras toman el vehículo, pero al tener los vidrios oscuros y ser de noche no se podía ver quien manejaba. Se cree que fue Laurta, luego de haber asesinado a Palacio”, dijeron las fuentes consultadas por NA.

HM/DCQ