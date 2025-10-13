Caso Pablo Laurta: hallan un cadáver en Entre Ríos y la Justicia investiga si es el remisero desaparecido

Un cuerpo fue hallado esta jornada en cercanías del arroyo Yeruá, en un tramo que conecta Concordia con la localidad de General Campos, y la Justicia provincial analiza si podría tratarse de Matías Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta, el acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra y secuestrar a su hijo de 5 años.

Fuentes oficiales informaron que los rastrillajes a lo largo del recorrido sospechado del Toyota Corolla involucrado en el caso continuaron este domingo. Se cree que en una parte del trayecto Laurta habría tomado el control del vehículo. Las cámaras de seguridad registraron al automóvil transitando por la Ruta Provincial N° 22, la Autovía Nacional 14, caminos rurales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, para luego retomar por la Ruta Nacional N° 18 y avanzar hacia Córdoba.

El vínculo entre Palacios y Laurta quedó confirmado por una grabación en la terminal de ómnibus de Concordia: se los ve saludándose con familiaridad y el remisero aguardando con el baúl abierto para cargar equipaje. Ese día, Palacios recibió un llamado para trasladar a Laurta hacia Córdoba.

Noticia en desarrollo