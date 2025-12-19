Una denuncia contra un reconocido empresario conmociona a la comunidad educativa del Colegio Palermo Chico, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que Marcelo Porcel fuera imputado por supuesto abuso sexual y corrupción de menores contra compañeros de su propio hijo. El expediente suma hasta el momento los testimonios de al menos diez adolescentes, que describieron visitas en su casa, oficinas y la incitación a beber alcohol y hacer apuestas.

La causa se inició tras la denuncia de seis familias y, con el correr de las semanas, fue sumando más declaraciones formales en contra del acusado, hijo del fundador de una extinta tarjeta de crédito y que supo tener la concesión de un conocido shopping porteño. Según el expediente, los hechos se habrían producido entre 2022 y 2024, cuando los denunciantes -todos varones- tenían entre 12 y 14 años.

Precisamente la investigación comenzó el 5 de julio del año pasado, a cargo del fiscal Pablo Turano y tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, de Carlos Manuel Bruniard. Los presuntos abusos habrían ocurrido en la vivienda familiar del imputado, en un departamento de la lujosa Torre Le Parc, que pertenece a su madre, en otro inmueble frente a ese lugar y en las oficinas de Porcel, en microcentro.

Los testimonios de los chicos apuntan a una "metodología" que habría consistido en la complicidad del hombre, padre de uno de los estudiantes del colegio, con el grupo de amigos de su hijo. Varios de los jóvenes además jugaban al fútbol en un famoso club de la Capital Federal y, de una manera sostenida en el tiempo, se fue ganando su confianza.

Su actitud, vista con generosidad en un principio, después empezó a generar sospechas. Casi todas las reuniones del grupo terminaban en su casa, donde se quedaban a dormir, y donde les habría facilitado bebidas alcohólicas para que consuman. También los incentivaba a beber con desafíos y juegos e incluso los hacía participar de apuestas on line.

Acorde a la información que figura en la causa, Porcel habría "ofrecido figuritas del Mundial de Catar 2022" a cambio de tomar alcohol o dar una vuelta en ropa interior por la mesa de su oficina. De esto último, trascendió la sospecha que existiría un video y en los hechos investigados se mencionaron supuestos masajes en las piernas y otros tocamientos.

Entre otras pruebas, aparecen transcripciones de chats de la red de mensajería WhatsApp en los que el acusado hablaba con naturalidad con los menores, organizaba reuniones, se integraba a sus juntadas y juegos. En las mismas les habría pedido que todo se mantuviera "en secreto" y también les habría realizado transferencias para que hicieran las apuestas -estrictamente prohibidas para menores de 18 años-.

En medio de las denuncias, Porcel rechazó las acusaciones en diálogo con el diario La Nación. “En la causa se hicieron las pericias que ordenó el juez y todas concluyeron que no hubo abuso, así lo dictaminó el Cuerpo Médico Forense", expresó al añadir que también se duda de los dichos de una de las víctimas. A pesar de esto, la causa continúa y avanza con el foco puesto en las pruebas y los duros testimonios que escucharon los profesionales de los adolescentes en Cámara Gesell.

Por su parte, el Colegio Palermo Chico dio a conocer tras recibir información de los presuntos hechos activó los protocolos vigentes y dio conocimiento al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño. Además, el empresario decidió cambiar a su hijo de establecimiento.

Medidas contra el imputado y estado de la causa

El juez Bruniard dio lugar a una medida cautelar para que Porcel no pueda tener ningún tipo de contacto, directo o indirecto, con las presuntas víctimas y su círculo familiar. También se le prohibió acercarse al colegio y al club social y se allanaron sus oficinas y domicilios, con el secuestro de celulares y otros dispositivos electrónicos para que sean sometidos a pericias tecnológicas.

Además, se autorizó al empresario a viajar al exterior por un compromiso, tras evaluar que no existe riesgo de fuga, mientras continúa la recolección de pruebas y las entrevistas a los denunciantes.

Por el momento el acusado no fue citado a indagatoria, algo que ha reclamado el fiscal y la Defensoría de Menores, a pesar de los testimonios y las pruebas. El magistrado espera que todos los jóvenes pasen por Cámara Gesell para después no repetir citaciones y también se aguardan los resultados de las pericias a los dispositivos.

