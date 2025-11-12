Inusitada violencia en Mar del Plata: queman la casa de un chico al que apuntan por tocar a unas nenas en la escuela

En un hecho de violencia inusitada, un grupo de personas incendió la casa de la familia de un chico al que señalan porque supuestamente tocó a dos compañeras de su escuela en Mar del Plata.

Como consecuencia de esta situación, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, seccional General Pueyrredón, cumple un paro de actividades este miércoles.

El hecho se dio a conocer cuando la madre de una alumna de primer grado de la Escuela N°21 denunció que su hija y otra compañera (las dos tendrían 7 años) estaban en el horario de recreo y un chico se escapó del aula, se acercó a ellas, y, por la fuerza, cometió la acción, al tocarlas por encima de la ropa, según una versión.

El chico tendría unos 10 años, aunque algunas fuentes hablan de que sería algo mayor.

Intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso las primeras medidas de investigación y la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces y Servicio Local para proteger los derechos de los niños.

Pero en la tarde del martes, un grupo de padres se manifestó frente a la comisaría decimosegunda, que está frente a la escuela, y cortaron el cruce de avenida Colón y calle 212

En una actitud de violencia inusitada, otro fueron hasta la casa del chico y la incendiaron. Los videos de drones muestran las escenas de la casa completamente en llamas, en una zona donde las viviandas se alternan con lotes vacíos y descampados.

Horas después del hecho, desde SUTEBA de Mar del Plata anunciaron que este miércoles no habrá clases por paro y que la medida será por 24 horas para pedir “no a la violencia en las escuelas”. También se programó una movilización para la mañana, en la que también participarán los no docentes.

